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Cash-Glaspool y Herbert-Vavassori lucharán por su primer título en Barcelona

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Barcelona, 18 abr (EFE).- La dupla británica formada por Julian Cash y Lloyd Glasspool, números cuatro y cinco del circuito de dobles ATP, y la integrada por el francés Pierre-Hugues Herbert (64) y el italiano Andrea Vavassori (15) disputarán este domingo la final del Trofeo Conde de Godó, en busca de su primer título en el torneo.

Los británicos, que cerraron 2025 como números uno del mundo en su primera temporada completa como pareja, superaron en semifinales a los checos Adam Pavlasek y Patrik Rikl en un encuentro muy igualado de una hora y 38 minutos, resuelto en el 'super tie-break' (6-3, 6-7 y 12-10).

En la final se medirán a la dupla ítalo-francesa, que avanzó con mayor solvencia y sin ceder un set. Herbert y Vavassori derrotaron en una hora y cuarto de juego al monegasco Romain Arneodo y al australiano Marc Polmans por un doble 6-4. EFE

avm/gmh/ism

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