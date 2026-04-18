España, México y Brasil piden respeto a la "integridad territorial" de Cuba

Madrid, 18 abr (EFE).- Los Gobiernos de Brasil, España y México han hecho público este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su "enorme preocupación" por la grave crisis humanitaria en Cuba y reiteran la necesidad de respetar la "integridad territorial" de la isla. EFE
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