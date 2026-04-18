1-2. El Córdoba, con la puntilla de un leonés, deja a la Cultural al borde del abismo

León, 18 abr (EFE).- El Córdoba, con un gol del que fue canterano de la Cultural Leonesa Diego Percan en el minuto 92, ganó por 1-2 en su visita al equipo leonés y le dejó en una situación crítica, cada vez más lejos de la permanencia.

En el arranque del encuentro, dos chispazos consecutivos a punto estuvieron de darle premio en el marcador a la Cultural, primero con un envío al segundo palo de Bicho rematado de primeras con la izquierda por Homam y respondido por Iker Álvarez, que, a renglón seguido, también rechazó un disparo de Thiago Ojeda.

A medida que pasaban los minutos el partido fue cogiendo color visitante, con el equipo de Iván Ania empezando a trenzar llegadas sobre el portal de un Edgar Badía especialmente errático en la puesta en marcha del juego de su equipo.

De esta manera llegó la primera jugada peligrosa del Córdoba con un remate de Guardiola repelido por el guardameta culturalista, que después vio cómo el posterior disparo de Carracedo se fue pegado a un palo.

La salida de vestuarios propició otra ocasión local con una dejada de cara a Diego Collado para Iván Calero, que se resbaló tras el control rematando mordido y sin fuerza en la antesala del 0-1 tras un envío al segundo palo de Vilarasa que encontró al otro lateral, Albarrán, quien en el intento de meter el balón al área encontró un disparo que, tras sobrepasar a delanteros y defensas, acabó introduciéndose lentamente en la portería tras pegar en un palo.

El equipo leonés intentó reaccionar de inmediato y, fruto de su mayor intensidad, encontró el premio con un disparo seco de Bicho pegado a un poste (1-1).

La igualada dio alas a los locales, que se volcaron. La entrada del brasileño Lucas Ribeiro se tradujo en varias ocasiones sucesivas de la Cultural, en unos casos malogradas con malos remates y en otro, en el 86, por una mano prodigiosa el guardameta cordobés.

La puntilla a las ilusiones locales llegó en el minuto 92, cuando el canterano culturalista Diego Percan cazó un contra en solitario para batir a Badía y poner el 1-2 que deja al equipo de su tierra al borde del abismo.

- Ficha técnica:

1 - Cultural Leonesa: Badía; Fornos (Lucas Ribeiro, M. 80), Rodri Suárez, Barzic (Barzic, M. 93), Homam (Hinojo, M. 80); Sergi Maestre, Thiago Ojeda; Iván Calero, Bicho (Vítor Moreno, M. 80), Chacón y Collado (Manu Justo, M. 66) .

2 - Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Álex, Rubén Alves, Vilarrasa; Kevin Medina (Jacobo, M. 59), Del Moral, Requena (Theo, M. 59); Carracedo, Fuentes (Percan, M. 68) y Guardiola (Goti, M. 68).

Goles: 0-1, m.51: Albarrán. 1-1, m.63: Bicho. 1-2, m.92: Percán.

Árbitro: Gorka Etayo (comité vasco). Amonestó a Bicho (m.39) por la Cultural y a Requena (m.40) por el Córdoba.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo sexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Reino de León ante 10.531 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del padre del médico del club leonés, Salustiano López Contreras. EFE

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