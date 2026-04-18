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Los porteros, la espoleta de la pasión

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Sevilla,18 abr (EFE).- Los porteros del Atlético de Madrid y la Real Sociedad han sido la espoleta que ha abierto el fuego de la pasión de las dos aficiones poco más de media hora antes del comienzo de la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja, hasta entonces tranquilo, calmado y con músicas estridentes.

Hasta ese momento, ha sido todo calma hasta para que las dos aficiones ocuparan las gradas de La Cartuja, pero ha sido salir al campo Jan Oblak y Juan Muso y saltar todo como un resorte junto a una música más reconocible por todos los colchoneros, el himno del equipo.

Antes, Álex Ramiro y Unai Marrero habían hecho lo propio ante el entusiasmo de la hinchada realista, que también ha llegado al paroxismo con su himno y, como la atlética, con las alineaciones de ambos equipos, que calientan sobre el césped de La Cartuja media hora antes del partido.

Setenta mil personas, remolonas a la hora de entrar en el estadio, hacen que La Cartuja sea ya una caldera. EFE

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