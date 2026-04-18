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Domingo, 19 de abril de 2026

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Madrid, 18 abr (EFE).-

ELECCIONES ANDALUCÍA PSOE.- Gibraleón (Huelva) - El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desembarca en la precampaña de las elecciones andaluzas en un acto organizado por esta formación en la localidad onubense de Gibraleón, en el que arropará a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

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ELECCIONES ANDALUCÍA PP.- Córdoba - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vuelca en la precampaña de las elecciones del 17 de mayo en Andalucía y se desplaza a Córdoba para apoyar al presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Sevilla.- Los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun arropan al líder de IU y candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, en un gran acto con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

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EDUCACIÓN PROTESTAS.- Madrid.- La plataforma UCMxlapública convoca una manifestación en defensa de la educación pública.

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REY JUAN CARLOS.- Sanxenxo (Pontevedra).- El rey Juan Carlos I tiene previsto participar en la segunda serie de la Liga Nacional de la clase 6M tras haberse perdido la primera, en marzo.

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NATURALEZA DOÑANA.- Sevilla - El turismo ornitológico avanza en el entorno de Doñana en el sur de la provincia de Sevilla, donde administraciones y asociaciones se dan la mano para la recuperación de humedales que vuelven a ser punto de parada de aves migratorias.

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FERIA ABRIL.- Sevilla.- Para quien nunca la ha vivido, la Feria de Abril de Sevilla puede parecer un escenario de otro tiempo: calles de albero, farolillos de colores, caballos, música y casetas que no cierran hasta la madrugada, una ciudad efímera que ya está preparada para recibir desde la medianoche del lunes y durante seis días a tres millones de visitas.

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CARLA GARCÍA.- Sevilla.- A la escritora Carla Gracia (Barcelona, 1980) J.K.Rowling le prohibió comercializar su "Enciclopedia Harry Potter", cuyos ejemplares sueltos alcanzan ahora precios astronómicos en la red, algo que ella comenta con humor al hablar de "El jardín dormido" (Espasa), su última novela, sobre la función sanadora de las plantas.

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ARTE URBANO.- Salamanca.- La Galería Urbana de Salamanca, pionera y referente de este arte en España, entrega los premios de su edición número 16 tras tres días en los que el barrio del Oeste ha vuelto a poner sus fachadas y puertas de garaje como lienzo de muralistas de diferentes puntos del país para agrandar el que ya es un museo a cielo abierto.

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CARRERA MUJER.- Logroño.- XI Carrera de la Mujer por la Investigación del Cáncer, con la participación de unas 11.300 personas, quienes recorren el centro de Logroño.

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