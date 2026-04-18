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Dos heridos graves y seis leves al colisionar un autobús con un turismo en Gijón

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Oviedo, 18 abr (EFE).- Dos personas han resultado heridas de gravedad y otras seis han sufrido heridas leves en un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados un turismo y un autobús de linea cuando circulaban por la N-632, a la altura de El Infanzón, en el concejo de Gijón, informa la Guardia Civil.

Los dos heridos graves, que tuvieron que ser excarcelados por Bomberos de Gijón, viajaban en el turismo accidentado, cuyo conductor resultó también herido leve, mientras que entre los once pasajeros del autobús, cinco sufrieron heridas de carácter leve.

El accidente tuvo lugar a las 19:30 horas en el punto kilométrico 63,900 de la citada vía cuando un turismo ha colisionado con un autobús que realizaba el trayecto entre Villaviciosa y Gijón, que terminó volcado sobre la calzada.

Hasta la zona del siniestro se han trasladado ocho patrullas de la Guardia Civil, así como agentes de la Policía Local y servicios sanitarios. EFE

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