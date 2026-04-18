5-0. España se da un festín ante Ucrania para olvidar el tropiezo de Wembley

Córdoba, 18 abr (EFE).- La selección española femenina retomó este sábado la senda de la victoria en su camino hacia el Mundial de Brasil 2027 al golear con contundencia a Ucrania (5-0) en El Arcángel, tras el varapalo que sufrió en Wembley con la derrota ante Inglaterra (1-0).

El combinado dirigido por Sonia Bermúdez no tardó en imponer su absoluta superioridad técnica sobre el césped, logrando adelantarse en el marcador apenas superado el minuto dos de juego cuando Edna cabeceó al fondo de las mallas un preciso centro desde la banda izquierda servido por Lucía Corrales.

Con el marcador a favor, España continuó monopolizando la posesión del balón y generando constantes llegadas por los costados frente a una Ucrania incapaz de salir de su propio campo, bajo la atenta batuta en la medular de Serrajordi, quien asumió la titularidad para aportar calma y suplir la sensible baja de Patri Guijarro.

Las españolas rozaron el segundo tanto con varias acometidas de Claudia Pina y María Méndez que no encontraron portería, antes de que el intenso calor, superior a los treinta grados centígrados, obligara a detener el choque en el ecuador de la primera mitad para la correspondiente pausa de hidratación.

Justo al filo del descanso, tras un disparo cruzado de Alexia Putellas que detuvo Keliushyk, el cuadro ucraniano dio el gran susto de la tarde a las españolas con un peligroso contragolpe lanzado por Kunina y culminado por Ovdiychuk, cuyo potente disparo se estrelló violentamente contra un poste.

La reanudación del encuentro fue un calco exacto del inicio del partido, ya que en la primera aproximación ofensiva española de la segunda mitad Lucía Corrales volvió a asistir desde el perfil izquierdo y Edna amplió la distancia en el marcador con otro testarazo inapelable en el minuto 46.

Ese segundo tanto desató el torrente ofensivo de una España muy vertical tras la entrada al terreno de juego de jugadoras de refresco, con especial mención a Vicky López, activando a una brillante Alexia Putellas y a Salma Paralluelo, quien en el minuto 53 hizo temblar de nuevo la portería rival con un potente disparo repelido por un poste.

La insistencia de las españolas encontró aún más premio al alcanzar la hora de partido, momento en el que María Méndez aprovechó un medido centro desde la derecha servido por Vicky López para firmar el tercero de cabeza, preludio del espectacular cuarto tanto obra de Eva Navarro, que conectó un formidable disparo desde la frontal del área directo a una escuadra a falta de veinte minutos para el final.

El 5-0 llegó en el minuto 75 por mediación de una omnipresente Vicky López, quien cazó un balón suelto en el interior del área, recortó con frialdad a la guardameta ucraniana y remató a placer para certificar una goleada balsámica que permite a España seguir soñando con la primera plaza del grupo y la clasificación directa para el Mundial de 2027.

- Ficha técnica:

5 - España: Nanclares; Eva Navarro, María Méndez, Mapi León (Laia Codina, m. 66), Corrales (Agirrezabala, m. 76); Serrajordi, Mariona Caldentey (Vicky López, m. 46), Alexia Putellas (Fiamma, m. 66); Salma Paralluelo, Claudia Pina (Ona Batlle, m. 46) y Edna Imade.

0 - Ucrania: Keliushyk; Petryk (Kotiash, m. 67), Olkhova, Savka, Basanska (Korsun, m. 46); Zaborovets, Semvik; Podolska (Kravchuk, m. 46), Kunina (Kalinina, m. 67), Ovdiychuk; y Boychuk (Molodiuk, m. 67).

Goles: 1-0, m.2: Edna Imade. 2-0, m.46: Edna Imade. 3-0, m.61: María Méndez. 4-0, m.71: Eva Navarro. 5-0, m.76: Vicky López.

Árbitra: Fabienne Michel (Alemania). Amonestó a la visitante Savka (m. 26).

Incidencias: Partido correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de 2027 disputado en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba ante unos 13.000 espectadores. EFE

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