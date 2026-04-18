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0-2. El Nápoles dimite

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Redacción deportes, 18 abr (EFE).- La victoria del viernes ante el Cagliari del Inter (3-0) terminó por hundir anímicamente al Nápoles, definitivamente distanciado del liderato que encajó ante el Lazio su primera derrota de la temporada en el estadio Diego Armando Maradona.

Mientras el Lazio, que selló su triunfo a domicilio en una hora y que pudo lograr una victoria mayor, alimentó sus expectativas morales ante el partido de vuelta de las semifinales de Coppa del próximo miércoles, su gran desafío en lo que queda de curso, el Nápoles dimitió y entregará la corona de campeón al Inter en pocas jornadas.

A falta de cinco partidos, el Inter aventaja en doce puntos al cuadro de Antonio Conte que sumó su segundo partido seguido sin ganar. El Lazio es noveno, lejos de la zona europea. Pero se mide al Atalanta por la final copera.

No pudo ampliar su racha de invicto en casa el Nápoles que asumió con resignación la visita del cuadro romano. Tras el empate del pasado domingo contra el Parma, que puso fin a cinco victorias seguidas en la Serie A, el equipo de Conte echó por tierra el único registro honorable que le quedaba. Ser el único equipo que aún no había perdido como local en esta campaña.

El Lazio, más motivado, se encargó de arruinar el deseo napolitano y desde el principio amenazó a su rival. Tomó ventaja a los seis minutos, cuando Mattia Zaccagni envió la pelota a Kenneth Taylor que alcanzó la línea de fondo, envió la pelota al área y Matteo cancellieri batió a Vanja Milinkovic Savic.

El meta serbio, sin embargo, evitó que el daño fuera mayor a la media hora, cuando una falta dentro del área de Stanislav Lobotka sobre Tijani Noslin fue señalada como penalti. Lo ejecutó Zaccagni y lo detuvo Milinkovic Savic.

Aún así cada ocasión era visitante. Nuno Tavares también pudo marcar pero el segundo llegó en la segunda parte, a la hora de partido. Gran jugada individual por la izquierda de Matteo Cancellieri que envía un centro al área pequeña; nadie remata hasta que llega desde atrás Toma Basic que empuja la pelota a la red.

Pudo acortar distancias a continuación Alisson Santos pero el balón dio en el poste y Nuno Tavares marró el tercero del Lazio en un encuentro ya sentenciado.

-- Ficha técnica

0 - Nápoles: Vanja Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Alessandro Boungiorno, Mathias Olivera; Matteo Politano (Pasquale Mazzocchi, m.72), Andre Frank Zambo Anguisa (Alisson Santos, m.46), Stanislav Lobotka (Giovane, m.63), Leonardo Spinazzola (Miguel Gutiérrez, m.63); Scott McTominay, Kevin De Bruyne (Elif Elmas, m.46) y Rasmus Hojlund.

2 - Lazio: Edoardo Motta; Manuel Lazzari (Elseid Hysaj, m.82), Alessio Romagnoli, Mario Gila (Oliver Provstgaard,m.61), Nuno Tavares; Toma Basic (Fisayo Dele-Bashiru, m.71), Danilo Cataldi (Patric, m.61), Kenneth Taylor; Matteo Cancellieri, Mattia Zaccagni (Boulaye Dia, m.61)y Tijani Noslin.

Goles: 0-1, m.6: Matteo Cancellieri; 0-2, m.57: Toma Basic

Árbitro: Luca Zufferli. Mostró tarjeta amarilla a Stanislav Lobotka, del Nápoles y a Danilo Cataldi, Kenneth Taylor y Boulaye Dia, del Lazio.

Incidencias: encuentro de la trigésima tercera jornada de la Serie A disputado en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles. EFE

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