28-33. Victoria justa y sin paliativos del BM Logroño contra BM Caserío Ciudad Real

Ciudad Real, 18 abr (EFE).- Victoria justa sin paliativos del BM Caserío contra el Dicorpebal Logroño La Rioja (28-33), que les vale a los riojanos para seguir en segundo lugar de la tabla, con 36 puntos, mientras que los ciudadrealeños son octavos con 22 puntos en su casillero y casi lograda la permanencia virtual.

Así, en los primeros 30 minutos ambos equipos fueron muy competitivos, donde las defensas se impusieron a los ataques, aunque siempre con ventajas de los riojanos, que anotaron los dos primeros goles, para igualar a dos, con dos penaltis transformados por los locales.

Caserío defendía muy bien en el 6-0, pero Logroño aprovechaba su mayor envergadura para lideran siempre el electrónico, aunque Caserío dio la vuelta al marcador, poco antes del minuto 10 (5-4) y tras este minuto 10 (6-5).

El reste de la esta primera parte fue liderada en el marcador por el Logroño, aunque Caserío nunca se fue del partido, igualando a 12-12, en el minuto 20, con buen juego y la incorporación de los zurdos al ataque, con David Cadalso como protagonista con 7 goles, en esta primera parte.

El conjunto de Santi Urdiales, fue de menos a más, rotando a todos su jugadores, dando frescura tanto en el 6-0 como en el avanzado, y mucha rapidez en el ataque, con lo que estos primeros 30 minutos, dejaron momentos de un gran balonmano, decantado a favor del conjunto riojano por 16-18.

En reanudación, el Logroño empezó a edificar con mayor solidez el triunfo, anotando tres goles consecutivos (16-21), que obligaron a pedir tiempo muerto a Santi Urdiales,

para con muestras evidentes de enojo, poner las pilas a los suyos para empezara a recortar con un parcial 2-0 y meterse en el partido (18-21).

Pero domo Logroño se estaba jugando la segunda posición, de nuevo a partir del minuto 45, empezó a romper el partido, cogiendo la ola buena para ir ampliando distancias en el luminoso, que llegaron a ser de hasta 8 goles (24-32), que con un nuevo toque de corneta Caserío volvió a defender y mostrarse más fluido en ataque para con un parcial 4-1 cerrar el partido, con justo triunfo riojano por 28-33.

Ficha técnica

28 - Caserío (16+12): Santi Giovagnola (P), Alonso Moreno (2p), Javier Domingo (4), Sergio López (4), Aitor Albizu (4), Sergio Casares (-) y José Andrés Torres (2). Siete inicial. También jugaron, Fernando Romero (PS), Guillerme Linhares (3p), Víctor Morales (-), Dani Palomeque (4), Pedro Sosa (2), Ángel Pérez (2, 1p), Pablo Mínguez (-) y Hugo Poladura (1).

33- Dicorpebal Logroño La Rioja (18+15): Xoan Ledo (P) (1), Pancho Lombardi (2), Aitor García (1), Miguel Martínez (1), Andrej Pergel (3), David Cadarso (13, 4p) e Ivan Popovic (-). Siete inicial. También jugaron, Marcos Cancio (PS), Luis Juárez (-), Álvaro Preciado (5), Unai Galán (1), Eugen Josip (-), Álvaro Martínez (6) y Nemanja Pestic (-).

Árbitros: Los andaluces Alberto Murillo Castro y Pablo García Sánchez. Excluyeron por el BM Caserío a Aitor Albizu y Ángel Pérez, en una ocasión y por el BM Logroño, a Ivan Popovic en una ocasión y en dos, a Andrej Pergel y a Eugen Josip Parciales cada cinco minutos: 2-3, 5-5, 8-10, 12-12, 13-15, 16-18 (primera parte); 18-21, 21-24, 23-27, 23-29, 24-32 y 28-33 (final del partido).

Incidencias: Vigesimoquinto partido de Liga Asobal, disputado en el Pabellón del Quijote Arena de Ciudad Real, al que han asistido 2.767 espectadores. EFE

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