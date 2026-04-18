5-0. España recupera sensaciones con una goleada ante Ucrania

Córdoba, 18 abr (EFE).- La selección española venció a Ucrania por 5-0 gracias a un doblete de Edna Imade y otros tres tantos de María Méndez, Eva Navarro y Vicky López en su encuentro de clasificación para el Mundial 2027 celebrado en El Arcángel de Córdoba, y recupera sensaciones tras la reciente derrota ante Inglaterra.

Tras una gran segunda parte, España, segunda con un partido más, llega a los nueve puntos e iguala a Inglaterra, líder del grupo de clasificación, que doblegó a las de Sonia Bermúdez por 1-0 hace cuatro días en el estadio de Wembley. EFE