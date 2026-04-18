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2-0. El Pons Lleida gana al Monza y se clasifica para la final de la Copa WSE

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Lleida, 18 abr (EFE).- El Pons Lleida se clasificó para la final de la Copa WSE, la segunda competición continental, tras vencer este sábado en el Pabellón Onze de Setembre de Lleida al Monza italiano, que no arrojó la toalla en ningún momento (2-0).

Los anfitriones, que buscarán sumar su cuarto título, se medirán este domingo al ganador de la segunda semifinal, que enfrentará este sábado por la noche (20:30 CET) al Calafell La Menorquina y al Juventude Pacense portugués.

El Lleida inició el encuentro con una marcha más que un Monza nervioso y dubitativo, obligando al portero Juan Velázquez a lucirse en repetidas ocasiones. Los italianos, a pesar de su intensidad y agresividad, no lograban imponer su juego ni siquiera en situaciones de superioridad.

A lo largo del primer tiempo los locales contaron con varias opciones de ponerse por delante ante un conjunto visitante más errático en ataque. Antonio Miguélez falló un penalti y Martí Gabarró perdonó enviando una falta directa a la madera.

Finalmente, el premio a la insistencia llegó. Darío Giménez adelantó a los suyos aprovechando la superioridad numérica por una tarjeta azul mostrada al italiano Pesavento (1-0, min.21). En el tramo final del período, ambos conjuntos tuvieron más ocasiones para marcar, pero no acertaron.

En la segunda mitad, el Monza mejoró sus prestaciones e hizo daño a los ilerdenses al contrataque, pero no encontró la portería local. Por su parte, el Lleida tampoco logró mover el marcador tras otra falta directa, errada esta vez por Nico Ojeda.

En la recta final del encuentro, cuando los ilerdenses parecían más desgastados psicológicamente, Nico Ojeda cruzó un arrastre y sorprendió al guardameta argentino del Monza (2-0, min.43).

Apresurados por el tiempo restante, los italianos no fueron capaces de anotar un gol que habría añadido emoción al partido. Por su parte, el Lleida se limitó a alargar sus posesiones para terminar de sellar su clasificación a una nueva final de la Copa WSE. EFE

pbl/xsf/ism

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