Oltra anunciará su regreso a la primera línea política con la voluntad de ser candidata a la Alcaldía de Valencia

Durante el VII Congreso Iniciativa-Compromís celebrado este sábado en Valencia, la posibilidad del retorno de Mónica Oltra al primer plano político cobró fuerza, en un escenario en el que la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta por el caso de supuestos abusos sexuales a una menor tutelada —vinculados a su exmarido— mantiene la atención pública y política. La causa, cuya apertura ha sido ordenada por la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía, ha sido calificada en declaraciones recogidas por Europa Press como un caso de “lawfare brutal” por parte de la formación y es citada como elemento fundamental en el debate sobre el regreso de Oltra.

Según informó Europa Press, Mónica Oltra tiene previsto comunicar oficialmente su disposición a regresar a la primera línea política con la intención de convertirse en candidata a la Alcaldía de Valencia. Esta decisión llega mientras su figura continúa siendo objeto de debate tras su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exlíder de Compromís, ocurrida en junio de 2022. Oltra forma parte integrante de la formación Iniciativa, que este sábado reunió a su militancia y a destacados dirigentes en un congreso cargado de simbolismo tras las recientes decisiones judiciales.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, manifestó en una entrevista difundida por Europa Press su convencimiento de que Oltra retomará un puesto destacado en las próximas listas electorales de la coalición. Ibáñez destacó que el retorno de la exvicepresidenta sería coherente con su condición de referente en el espacio político progresista valenciano. Además, el diputado instó a las distintas organizaciones políticas a analizar las circunstancias que rodearon la salida de Oltra en 2022 y cuestionó por qué, en sus propias palabras, “permitieron no aguantar la presión” durante la crisis derivada del proceso judicial.

La renuncia de Oltra en aquel momento estuvo directamente ligada a la investigación judicial sobre el supuesto encubrimiento de los abusos cometidos entre 2016 y 2017 por su exmarido a una menor bajo tutela de la Generalitat Valenciana. Según publicó Europa Press, el proceso ha generado un intenso debate sobre la influencia de la judicialización en la política, que algunos dirigentes de Compromís describen como un ejemplo de instrumentalización de la justicia, concepto al que se han referido como “lawfare”.

La previsión del anuncio de Oltra se produce en un contexto de división y análisis interno en Compromís e Iniciativa, obligado por la vigencia de la polémica judicial y el impacto de la posible candidatura en el panorama político valenciano. Europa Press consignó que la vuelta de Oltra a puestos de responsabilidad política podría provocar reacomodamientos en la estrategia electoral de la coalición, que busca consolidar una alternativa de progreso en la ciudad.

Fuentes del partido citadas por Europa Press apuntan que, pese a la presión mediática y política, el liderazgo de Oltra continúa generando expectativas entre las bases y cuadros dirigentes de Iniciativa-Compromís. La apertura de juicio oral contra la exconsellera de Igualdad, ordenada por la Audiencia de Valencia, concentra la atención del congreso y motiva debates sobre la resistencia institucional frente al uso de causas judiciales en la confrontación partidista.

El desarrollo del VII Congreso Iniciativa-Compromís ha servido también de escenario para que los participantes revisen el papel de la formación durante los últimos años, con referencias reiteradas al impacto de la marcha de Oltra y al modo en que los partidos aliados administraron la presión mediática en torno a la investigación penal. Según señaló Ibáñez en sus declaraciones, la reflexión interna no solo abarca el análisis de las circunstancias que provocaron la dimisión, sino también la preparación de la organización y sus candidatos de cara a un proceso electoral que podría verse condicionado por la evolución de los procedimientos judiciales.

La candidatura de Oltra a la alcaldía de Valencia, aún pendiente de la comunicación oficial y de los trámites internos en la coalición, se perfila como uno de los principales elementos de discusión y proyección de Compromís en la escena política autonómica, según remarca Europa Press. La exvicepresidenta, cuyo peso político fue clave en la construcción del gobierno del Pacte del Botànic, afronta ahora la posibilidad de liderar la alternativa progresista en el ayuntamiento de la capital valenciana en un contexto marcado por la pugna judicial y el debate sobre su legitimidad para asumir responsabilidades públicas tras los últimos acontecimientos.

Además, el medio Europa Press ha detallado que el retorno de Oltra no solo impactaría a la estructura de la coalición, sino que podría modificar el debate público respecto a los límites entre justicia y política en la administración autonómica y municipal. La resolución definitiva de la causa judicial y la reacción tanto de militantes como de los partidos socios de Compromís se presentan ahora como factores determinantes en la consolidación o el freno de la carrera política de la exvicepresidenta.

En el entorno político valenciano, la reaparición de Oltra sigue suscitando opiniones divergentes, no solo dentro de Compromís sino también entre las fuerzas rivales, especialmente a la luz de la reciente decisión judicial. Según lo recogido por Europa Press, tanto la dirección de Iniciativa como los grupos aliados mantienen la atención sobre los próximos movimientos de su exlíder y el impacto que puedan tener en las futuras estrategias electorales, en un clima que permanece condicionado por el contexto judicial y el papel de la exdirigente en la política local y autonómica.