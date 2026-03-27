En libertad un detenido en relación con las presuntas agresiones sexuales a dos jóvenes en Málaga

Uno de los jóvenes afectados, cuya familia denunció previamente su desaparición, permaneció una semana bajo control del sospechoso, según consignó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El otro joven logró salir de la situación al escapar del vehículo del detenido mientras el coche se encontraba en movimiento. Ambos casos de presunta agresión sexual ocurrieron después de que el hombre, de 42 años, contactara a las víctimas cerca de un albergue en Málaga, según informaron fuentes judiciales y policiales a las que tuvo acceso el medio.

El Tribunal de Instancia de la Plaza número 4 de Málaga, en funciones de guardia, decretó este jueves la libertad provisional del hombre investigado, informó el TSJA. Además, el juzgado impuso una orden de alejamiento respecto a una de las víctimas, mientras continúa la investigación sobre el caso en la plaza número 12 de Málaga. De acuerdo con los detalles proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia autonómico, el sospechoso permanece bajo instrucción judicial durante el proceso.

La Policía Nacional había informado este jueves sobre la detención y posterior puesta a disposición judicial del individuo, acusado de abordar a dos jóvenes en situación de vulnerabilidad. Según reportó la Policía Nacional y recogió el TSJA, el detenido habría utilizado distintas estrategias para entablar contacto con ambas víctimas. A uno de los jóvenes le ofreció trabajo en el campo y al otro, la posibilidad de obtener ganancias supuestamente a través de hurtos a turistas.

De acuerdo con lo publicado por el TSJA sobre el avance de la investigación, el presunto agresor invitó por separado a los jóvenes a subir a su vehículo en las inmediaciones del albergue. Posteriormente, los trasladó a lugares apartados y alejados de la vista de otras personas, donde supuestamente les realizó propuestas de carácter sexual. La policía sostiene que ambos jóvenes sufrieron presuntas agresiones sexuales durante estos encuentros.

Uno de los afectados, cuya familia había presentado denuncia por desaparición, tiene reconocida una discapacidad que limita su capacidad para comprender las situaciones y defenderse, según detalló el TSJA. La víctima permaneció desaparecida durante una semana hasta que pudo ser localizada, mientras la familia colaboraba en la búsqueda activamente.

En el caso del segundo joven, consiguió huir tras subirse al vehículo con el detenido. En el momento de su huida, el automóvil se encontraba en marcha, lo que permitió su rápida liberación y posterior denuncia de lo ocurrido ante las autoridades.

El caso continúa bajo instrucción judicial, según indicaron fuentes del TSJA, que confirmaron que las diligencias permanecen abiertas y las medidas cautelares siguen en vigor para garantizar la protección de las víctimas. La investigación deberá determinar el alcance de los hechos y el grado de implicación del sospechoso, de acuerdo con los procedimientos legales previstos.

Las órdenes judiciales impuestas, entre ellas la libertad provisional sujeta a condiciones y la orden de alejamiento de una de las víctimas, forman parte de las medidas preventivas adoptadas por la justicia hasta que el proceso concluya con una resolución definitiva. Según informó el TSJA, la causa será instruida en la plaza número 12 de los juzgados de Málaga y se están recabando más elementos probatorios en el marco de la investigación penal. La Policía Nacional y la autoridad judicial mantendrán la colaboración y el seguimiento del caso.