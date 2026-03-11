Espana agencias

Sinner desactiva a Fonseca, Sabalenka y Zverev avanzan y Djokovic pierde en el dobles

Guardar

Chicago (EE.UU.), 10 mar (EFE).- El italiano Jannik Sinner desactivó este martes al brasileño Joao Fonseca y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de Indian Wells al igual que el alemán Alexander Zverev y, en el circuito femenino, a la número uno mundial Aryna Sabalenka, mientras que la pareja formada por el serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas fue eliminada en el dobles.

Sinner, número dos del ránking mundial, tuvo que sudar para eliminar a Fonseca, que disputó un partido de gran calidad a sus 19 años en la pista central de Indian Wells.

Sinner anuló tres bolas de set en el primer parcial y ganó a Fonseca por 7-6(6) y 7-6(4) en dos horas y un minuto para pasar a los cuartos de final de Indian Wells por tercera vez en su carrera.

El italiano, de 24 años, superó a su compatriota Fabio Fognini por victorias en los Masters 1.000, con 97.

Pero necesitó emplearse a fondo para contener la potencia de Fonseca, que alcanzaba los octavos de final de un Masters 1.000 por primera vez. El brasileño remontó una rotura de desventaja en el segundo set y se dio una oportunidad en el desempate, pero Sinner terminó imponiendo su solidez y experiencia.

El italiano se medirá con otro joven de talento como Learner Tien en los cuartos de final.

Sabalenka tumba a Osaka

Sabalenka accedió este martes a cuartos de final del WTA 1.000 de Indian Wells tras derrotar en dos sets a la japonesa Naomi Osaka.

Sabalenka se impuso por 6-2 y 6-4 a Osaka (número 16) después de 1 hora y 21 minutos de partido en el desierto californiano.

La bielorrusa dominó el partido con su servicio, ganando un 70 % de los puntos al saque, y salvó las dos bolas de rotura que concedió en todo el encuentro.

El caso de Osaka fue distinto, con nueve oportunidades de rotura que permitió a Sabalenka, a quien le bastó con aprovechar tan solo tres.

La bielorrusa se cruzará en cuartos de final con la ganadora del partido entre la estadounidense Amanda Anisimova, número 6 del mundo, y la canadiense Victoria Mboko (número 10).

Davidovich, eliminado

El español Alejandro Davidovich Fokina desperdició dos bolas de partido ante Learner Tien y se despidió del torneo californiano tras perder 4-6, 6-1 y 7-6(4).

El español tuvo sus dos bolas de partido con 4-5 en el marcador del tercer set y con Tien al saque, pero no logró aprovecharlas y lo pagó con la eliminación en el desempate final.

Davidovich solo convirtió una de sus cinco bolas de rotura, mientras que Tien fue contundente con las suyas, al aprovechar ambas.

Avanzó con seguridad Zverev, número cuatro del mundo, que ganó por 6-3 y 6-4 a Frances Tiafoe y se citó con el francés Arthur Fils en los cuartos.

El tenista galo eliminó al canadiense Felix Auger Aliassime (6-3 y 7-6(9)).

El dobles perdió a Djokovic, que compitió en pareja con Tsitsipas, ya eliminado en el torneo individual.

Djokovic y Tsitsipas perdieron 7-6(4) y 7-5 contra la pareja formada por el francés Arthur Rinderknech y el monegasco Valentin Vacherot. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

6-2. Israel se despide del Clásico Mundial con un triunfo ante Países Bajos

Infobae

Defensa, en contacto constante con los militares desplegados en Líbano, Irak y Turquía

El Ministerio sigue el desarrollo de la tensión en Oriente Próximo, mientras casi mil efectivos españoles continúan en operaciones internacionales bajo estrictas medidas de protección tras los recientes lanzamientos de misiles relacionados con el conflicto entre Irán y potencias occidentales

Infobae

PP vincula la salida del número 2 de Nuevas Generaciones a que se le negara ser diputado

El dirigente popular Juan Bravo atribuyó el abandono de Carlos Angrisano a la negativa del partido de asignarle representación parlamentaria, asegurando que los militantes deben aceptar las decisiones internas y defendiendo la alta participación en su formación

Infobae

Vox nombra a José Manuel Pancorbo presidente provincial en Murcia en sustitución de Antelo

El nuevo líder de la formación política en la región asume responsabilidades en una etapa que el partido considera decisiva, buscando fortalecer su estructura local tras la salida de Antelo del grupo parlamentario y el reciente nombramiento de Pancorbo

Infobae

Las Carreras por Ciudades Patrimonio comienzan en Alcalá y recorrerán 15 ciudades

El circuito anual reunirá a atletas y aficionados en históricos enclaves de la Unesco, con pruebas desde Alcalá de Henares hasta Toledo y Córdoba, múltiples recorridos y premios destacados como viajes internacionales y estancias en paradores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moncloa amplía cerca de un

Moncloa amplía cerca de un 10% el presupuesto destinado a Defensa sin pasar por el Congreso de los Diputados

La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”