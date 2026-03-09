El exasesor Koldo García pide su "inmediata" puesta en libertad para preparar el juicio

Madrid, 9 mar (EFE).- El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo su "inmediata" puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y al considerar que seguir en prisión será "un obstáculo insalvable" para su derecho de defensa por las dificultades de preparar el juicio con su abogada si está en la cárcel.

La decisión del Supremo de iniciar el próximo 7 de abril el juicio por presuntas mordidas en contratos públicos de mascarillas contra Koldo García, el exministro de Transportes José Luis Ábalos -ambos en prisión preventiva desde noviembre- y el comisionista Víctor de Aldama ha motivado a la defensa del primero solicitar su excarcelación.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la abogada Leticia de la Hoz denuncia la "indefensión" "real y efectiva" que supondrá que su representado siga en la cárcel a escasas semanas del juicio, privándole así "de la capacidad de asesorar a su defensa" sobre aspectos que se van a juzgar y "de los que solo él tiene conocimiento directo".

Además de subrayar el "arraigo familiar y social" de Koldo García, que hace "impensable" que se vaya a fugar, la defensa sostiene que mantenerle en prisión supone enviarle al banquillo "en condiciones de inferioridad", al resultar "materialmente imposible" que el exasesor pueda estudiar y comentar con su abogada "la ingente cantidad de folios y dispositivos digitales que integran la causa" durante los locutorios de la prisión o "en los tiempos limitados de las visitas".

Tras apelar así a la "igualdad de armas", la abogada propone otras medidas cautelares menos gravosas, como "la instalación de dispositivos de geolocalización que garanticen su ubicación permanente", entre otras.

En otro escrito dirigido al Supremo, la abogada solicita al tribunal que Koldo García declare en último lugar o, al menos, después de Víctor de Aldama, quien ostenta una "posición híbrida" de acusado que "actúa de facto ejerciendo una labor de acusación" contra Ábalos y Koldo García, lo que genera "un riesgo evidente de indefensión" a estos últimos.

La defensa de Koldo García también se ha dirigido a la Audiencia Nacional -que instruye otra parte de la causa- para recurrir la negativa del juez a solicitar a la Guardia Civil información sobre los accesos a bases de datos relativos al exasesor, a su expareja y a su hermano -también imputados-.

Una diligencia que, según explica el recurso, busca verificar si la investigación policial que ha dado origen a la causa judicial "se inició y desarrolló dentro de los límites legalmente establecidos" y determinar así "la licitud del origen de la investigación" y "evaluar la validez del material probatorio incorporado al procedimiento".

Al margen del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional, en el que Ábalos no está imputado, el Tribunal Supremo ha fijado el juicio contra el exministro, su asesor y el citado comisionista entre el 7 y el 30 de abril, en sesiones de mañana y tarde, y ha llamado a declarar a 75 testigos. EFE