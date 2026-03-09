Espana agencias

El exasesor Koldo García pide su "inmediata" puesta en libertad para preparar el juicio

Guardar

Madrid, 9 mar (EFE).- El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo su "inmediata" puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y al considerar que seguir en prisión será "un obstáculo insalvable" para su derecho de defensa por las dificultades de preparar el juicio con su abogada si está en la cárcel.

La decisión del Supremo de iniciar el próximo 7 de abril el juicio por presuntas mordidas en contratos públicos de mascarillas contra Koldo García, el exministro de Transportes José Luis Ábalos -ambos en prisión preventiva desde noviembre- y el comisionista Víctor de Aldama ha motivado a la defensa del primero solicitar su excarcelación.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la abogada Leticia de la Hoz denuncia la "indefensión" "real y efectiva" que supondrá que su representado siga en la cárcel a escasas semanas del juicio, privándole así "de la capacidad de asesorar a su defensa" sobre aspectos que se van a juzgar y "de los que solo él tiene conocimiento directo".

Además de subrayar el "arraigo familiar y social" de Koldo García, que hace "impensable" que se vaya a fugar, la defensa sostiene que mantenerle en prisión supone enviarle al banquillo "en condiciones de inferioridad", al resultar "materialmente imposible" que el exasesor pueda estudiar y comentar con su abogada "la ingente cantidad de folios y dispositivos digitales que integran la causa" durante los locutorios de la prisión o "en los tiempos limitados de las visitas".

Tras apelar así a la "igualdad de armas", la abogada propone otras medidas cautelares menos gravosas, como "la instalación de dispositivos de geolocalización que garanticen su ubicación permanente", entre otras.

En otro escrito dirigido al Supremo, la abogada solicita al tribunal que Koldo García declare en último lugar o, al menos, después de Víctor de Aldama, quien ostenta una "posición híbrida" de acusado que "actúa de facto ejerciendo una labor de acusación" contra Ábalos y Koldo García, lo que genera "un riesgo evidente de indefensión" a estos últimos.

La defensa de Koldo García también se ha dirigido a la Audiencia Nacional -que instruye otra parte de la causa- para recurrir la negativa del juez a solicitar a la Guardia Civil información sobre los accesos a bases de datos relativos al exasesor, a su expareja y a su hermano -también imputados-.

Una diligencia que, según explica el recurso, busca verificar si la investigación policial que ha dado origen a la causa judicial "se inició y desarrolló dentro de los límites legalmente establecidos" y determinar así "la licitud del origen de la investigación" y "evaluar la validez del material probatorio incorporado al procedimiento".

Al margen del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional, en el que Ábalos no está imputado, el Tribunal Supremo ha fijado el juicio contra el exministro, su asesor y el citado comisionista entre el 7 y el 30 de abril, en sesiones de mañana y tarde, y ha llamado a declarar a 75 testigos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las batas y los delantales domésticos, una moda que rinde tributo a las amas de casa

Infobae

El IBEX 35 abre con una fuerte caída del 3,17 % con el brent disparado en 107 dólares

Infobae

Lunes, 9 de marzo de 2026

Infobae

Semana política marcada por la guerra de Irán y las elecciones en Castilla y León

Infobae

Alcaraz busca en Indian Wells su primer triplete en un torneo de la ATP

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así están las encuestas: victoria

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

Una madre dona su vivienda a su hijo de cuatro años y, cuando es mayor, intenta desalojarla: tras ser condenado por coacciones, la justicia le quita la casa

El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

La guerra en Irán, la última baza de Pedro Sánchez para aprobar un escudo social reforzado que rescate el tope al gas o la congelación de los alquileres

Lola Herrera se sincera en ‘Lo de Évole’: su voto al PSOE y los recuerdos con la familia Aznar

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”