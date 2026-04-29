Espana agencias

2-0. Cristiano anota su gol 970 y acerca a Al Nassr al título de liga

Guardar

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó este miércoles el gol que abrió el partido en el que Al Nassr se impuso por 2-0 ante el Al Ahli, sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó un poco más a la consecución del título de la Liga de Arabia Saudí, que lidera con 79 puntos a falta de cinco jornadas.

Con su tanto a balón parado, que llegó con un cabezazo en el minuto 76 tras un saque de esquina que lanzó Joao Félix, el astro luso anotó el gol número 970 de su carrera deportiva y decantó a favor de su equipo un partido gris y con poco fútbol ante el Al Ahli, tercer clasificado en la liga y recién proclamado campeón de la Liga de Campeones asiática.

PUBLICIDAD

Ya en el último minuto del tiempo reglamentario, el jugador parisino Kingsley Coman, ex del Bayern de Múnich, hizo el segundo con un zapatazo desde dentro del área en una segunda jugada tras otro córner, cerrando la que es la vigésima victoria consecutiva de Al Nassr, la decimosexta seguida en la competición doméstica.

El cuadro que dirige el luso Jorge Jesús afianza así su liderazgo en la liga saudí, de la que es primer clasificado con 79 puntos, ocho por encima del Al-Hilal y con trece de ventaja sobre el Al Ahli, que es tercero. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

89-74. El Surne Bilbao remonta con solvencia al PAOK y revalida su título

Infobae

100-101. El Gran Canaria remonta al Unicaja a la heroica y en la prórroga

Infobae

El Surne Bilbao, primer equipo que suma dos títulos de Copa FIBA Europa

Infobae

Los sindicatos convocan huelga indefinida del profesorado valenciano desde el 11 de mayo

Infobae

Martín Presa: "La sanción de Isi es ensañamiento"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Aldama afirma que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo para financiar donaciones al PSOE

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería: “¿Se puso una asesora con sueldo público?”

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Los profesores que acudan a la huelga indefinida en Valencia perderán hasta 200 euros por cada día que no trabajen

Estas son las localidades de España con más demanda para comprar una vivienda en 2026

Mercadona dará dinero a los clientes que devuelvan las botellas y latas en 72 de sus supermercados

DEPORTES

Atlético de Madrid - Arsenal, partido de semifinales de la Champions League, en directo: previa y última hora

Atlético de Madrid - Arsenal, partido de semifinales de la Champions League, en directo: previa y última hora

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”

Rafa Jódar firma el mejor debut español en el Mutua Madrid Open y ya tiene mejores números que el ‘Big Three’ en sus primeros 25 partidos como profesional

Sinner apaga a la nueva estrella española: Jódar se despide con honores y el italiano avanza a semifinales del Mutua Madrid Open

Inglaterra carga contra Marcos Llorente antes del duelo de semifinales de Champions: “Es más una amenaza para la salud pública que para el Arsenal”