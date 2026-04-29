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Martín Presa: "La sanción de Isi es ensañamiento"

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Madrid, 29 abr (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró a EFE que la sanción de siete partidos a Isi Palazón tras su expulsión frente a la Real Sociedad es "ensañamiento" y dijo que "solo se entiende sin haber ni tan siquiera valorado el recurso presentado".

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al jugador del Rayo Vallecano, Isi Palazón, con siete partidos por acumulación de tarjetas amarillas (un encuentro), por protestar (dos) y por insultar al árbitro (cuatro) durante el partido frente a la Real Sociedad.

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El acta redactada por el árbitro expuso que en el minuto 90 el jugador del Rayo fue expulsado por el siguiente motivo: "Por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones. Una vez expulsado, se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Eres un sinvergüenza'”. Además, añadió que acompañó dicha expresión con el gesto de señalarle "con el dedo índice".

El Rayo, disconforme con la expulsión, que se produjo tras una jugada a los diez minutos del tiempo añadido de la segunda parte en la que Alex Remiro, el portero de la Real Sociedad, derribó dentro del área en una salida sin balón a Ilias Akhomach, jugador del Rayo, presentó un recurso.

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El Comité desestimó íntegramente las alegaciones presentadas por el Rayo Vallecano en relación con esas decisiones arbitrales adoptadas por José Luis Guzmán.

"No son admisibles las resoluciones del Comité de Disciplina. Es negar la realidad en algunos casos. Solo se entiende sin haber ni tan siquiera valorado el recurso del Rayo y las pruebas aportadas, y concretamente en la sanción de Isi es ensañamiento", declara a EFE Martín Presa.

"Es de una injusticia tremenda, aparte de sancionar dos veces un mismo hecho. No se valora la prueba y alegación alguna dándole una graduación indebida", comenta el máximo dirigente del Rayo, para el que "el acta arbitral puede ser errónea, como ha pasado en varios casos y como pasa en este".

Por este motivo, el Rayo estudia "recurrir" la sanción a otros estamentos federativos al considerarla "excesiva e injusta".

Esa sanción a Isi no ha sentado bien en el vestuario del Rayo, aunque su técnico, Iñigo Pérez, que compareció en conferencia de prensa antes del partido de ida de las semifinales de la Liga Conferencia frente al Estrasburgo, no quiso entrar a valorarla.

"Creo que hablar de eso no procede y yo no voy a enturbiar el ambiente", subrayó. EFE

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