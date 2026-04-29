Bolsova pone fin a su carrera al caer ante Bassols en octavos del Challenger de La Bisbal

Redacción Deportes, 29 abr (EFE).- La tenista española Aliona Bolsova puso este miércoles punto final a su carrera como tenista profesional al caer ante su compatriota Marina Bassols en los octavos de final del torneo Challenger WTA 125 de La Bisbal de'Empordà, en la provincia de Girona.

Bolsova, de 28 años y actual 250 del mundo, anunció que éste iba a ser su última torneo como profesional. Debutó con victoria ante la estadounidense Peyton Stearns en tres mangas y tras casi tres horas de pelea.

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Pero ya no pudo superar a su segunda rival en La Bisbal, Marina Bassols, que puso fin a la carrera deportiva de la tenista de origen moldavo y afincada en Palafrugell (Girona) con un 6-3 y 7-6 (7).

Aliona Bolsova Zadoinov, que nació el 6 de noviembre de 1997 en Chisináu y es hija de exdeportistas olímpicos, dice adiós al tenis profesional sin títulos individuales WTA.

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Su tope en los torneos del Grand Slam fue la cuarta ronda del torneo de Roland Garros de 2019. EFE