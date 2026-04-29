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Luz verde a la subcomisión del Congreso para estudiar el uso del burka que propone el PNV

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Madrid, 29 abr (EFE).- La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha aprobado la creación de una subcomisión para analizar el uso del velo integral femenino en espacios y establecimientos públicos propuesta por el PNV.

Esta propuesta de los nacionalistas vascos -aprobada con 32 votos a favor y cinco abstenciones de Sumar, ERC y Bildu- surge después de los debates en el pleno de sendas iniciativas de Vox y Junts para la prohibición del burka y el nicab en los espacios públicos, que no salieron adelante.

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En el debate de la proposición de ley de Vox el pasado mes de febrero, el diputado del PNV Mikel Legarda explicó que su grupo consideraba preciso analizar con expertos la regulación del uso de estas prendas, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así, la subcomisión aprobada este miércoles se encargará de analizar la eventual adopción de medidas legislativas relativas al uso de prendas que cubran totalmente el rostro, como puede ser el velo integral femenino, en espacios y establecimientos públicos, atendiendo a la concurrencia de derechos fundamentales, principios constitucionales e intereses legítimos que pudieran verse afectados.

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En particular, se examinará su incidencia en la libertad religiosa e ideológica, el principio de igualdad y no discriminación, la dignidad de la persona, así como en otras consideraciones de interés general.

Para ello, la subcomisión estudiará el marco constitucional y jurisprudencial aplicable, tanto en el ámbito estatal como en el comparado, y podrá acordar la comparecencia de personas expertas en derecho constitucional, derechos humanos, igualdad, sociología, así como de representantes institucionales y de la sociedad.

Durante el debate en la Comisión Constitucional, el diputado Legarda ha reiterado su propuesta ante una cuestión compleja, sobre la que no hay una posición común en los países europeos.

El PSOE no quiere caer "en la trampa de las derechas" para -según el diputado Artemi Rallo- "ni para discriminar por credo o raza, ni para instrumentalizar a las mujeres ni criminalizar a la comunidad musulmana". En cualquier caso, ha considerado que esta subcomisión puede ser enormemente útil.

La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo se ha mostrado convencida de que España acabará prohibiendo el burka y ha cuestionado: "¿si la iglesia católica impusiera un velo integral, también lo justificarían?".

Ha criticado además que la izquierda clame contra el machismo de la Iglesia Católica y de Occidente en general pero luego "enmudezca ante el sometimiento de la mujer en el Islam".

La diputada de Vox Lourdes Méndez ha explicado que su grupo "no comparte la necesidad de estudiar un diagnóstico, pero no vamos a dejar la oportunidad de que se cree esta subcomisión con el objetivo de llegar a la prohibición a esta práctica".

El diputado de Sumar Nahuel González considera que "el debate del burka se está instrumentalizando. Es un debate falso para tapar otros más importantes", ha dicho durante su intervención en la que ha negado que su grupo esté a favor esta prenda, y ha defendido que la respuesta "no puede ser más control ni decirle a una mujer como tiene que vestir". EFE

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