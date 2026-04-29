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89-74. El Surne Bilbao remonta y se proclama campeón de la Copa FIBA Europa

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Bilbao, 29 abr (EFE).- El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la Copa FIBA Europa tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica en el Bilbao Arena y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia.

Margiris Normantas, con 17 puntos, y Darrun Hilliard, con 16, han liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10.000 aficionados. EFE

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ibn/sab

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