Djokovic regresa a los octavos en Indian Wells por primera vez desde 2017

Chicago (EE.UU.), 9 mar (EFE).- El serbio Novak Djokovic se clasificó este lunes para los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells por primera vez desde 2017, pero tuvo que emplearse a fondo para superar, por 6-4, 1-6 y 6-4, al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Djokovic, número tres del mundo, conquistó cinco veces el título de Indian Wells, pero su última corona se remonta a 2016.

Desde entonces, se perdió cuatro ediciones por la pandemia del coronavirus y por no cumplir con los posteriores requisitos de vacuna previstos por Estados Unidos.

Regresó en 2024, cuando cayó en tercera ronda, y también se despidió a las primeras de cambio en la edición de 2025.

En esta edición, sufrió en su debut del pasado sábado contra el polaco Kamil Majchrzak, cuando tuvo que remontar un set de desventaja, y también este lunes ante el número 73 del mundo.

Kovacevic tan solo perdió cinco puntos con el saque en el primer set, pero Djokovic aprovechó su primera oportunidad, en el tercer juego, para lograr el 'break' que le permitió llevarse la manga (6-4).

Parecía que el serbio tenía el partido bajo control, pero Kovacevic reaccionó con orgullo y firmó un inesperado 6-1 que puso el partido en equilibrio.

No hubo roturas en la tercera manga hasta el 5-4, cuando Djokovic convirtió su tercera oportunidad de 'break' para sellar un trabajado pase de ronda.

Habían pasado dos horas y dos minutos en la pista central cuando el último revés de Kovacevic acabó fuera para el alivio de Djokovic.

El serbio, que también está inscrito en el dobles, al igual que el italiano Jannik Sinner, será rival del vencedor del partido entre el británico Jack Draper y el argentino Francisco Cerúndolo en los octavos de final.

Draper, número 14 del mundo, es el vigente campeón de este torneo, que se disputa en California hasta el próximo domingo. EFE

EFE

