Alcaraz y Andreeva arrasan, Djokovic sufre y Cerúndolo y Fonseca ganan dos batallas

Chicago (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El español Carlos Alcaraz y la rusa Mirra Andreeva dominaron este sábado en sus estrenos en Indian Wells, el serbio Novak Djokovic tuvo que sudar para avanzar y aún más complicado lo tuvieron el argentino Francisco Cerúndolo y el brasileño Joao Fonseca, quien anuló dos bolas de partido para prolongar su camino en el desierto californiano.

Alcaraz extendió a 13-0 su racha de victorias en esta temporada con un sólido 6-3 y 6-2 ante el búlgaro Grigor Dimitrov en apenas 66 minutos para citarse con el francés Arthur Rinderknech en la tercera ronda.

El murciano lleva 31 victorias consecutivas en superficie rápida al aire libre y sigue volando en una campaña comenzada con triunfos en el Abierto de Australia y en Doha.

Alcaraz comparte lado del cuadro con Djokovic, que sufrió más de lo esperado para triunfar ante el polaco Kamil Majchrzak, número 57 del mundo.

Djokovic, cinco veces campeón de este torneo y número tres del ránking mundial, triunfó por 4-6, 6-1 y 6-2 contra Majchrzak, en el primer enfrentamiento absoluto con el polaco.

El serbio se reencontró con la victoria en Indian Wells después de la eliminación sufrida el año pasado en la ronda de apertura contra el holandés Botic Van De Zandschulp.

Le espera una tercera ronda contra el estadounidense Alex Kovacevic, con el que triunfó en el único enfrentamiento previo.

Salió con buen pie el británico Jack Draper, que remontó al español Roberto Bautista (3-6, 6-3 y 6-2) en una hora y 42 minutos de partido.

El jugador británico, número 14 del ránking, será rival del argentino Francisco Cerúndolo, que se llevó una batalla de dos horas y dos minutos ante el francés Benjamin Bonzi, al que ganó 6-4, 5-7 y 7-6 (5).

Entre los grandes momentos del día, el brasileño Joao Fonseca, número 35 del mundo, eliminó al decimosexto favorito, el ruso Karen Khachanov tras anular dos bolas de partido.

Fonseca terminó ganando 4-6, 7-6(7) y 6-4 y se medirá con Tommy Paul en la siguiente ronda.

Otro triunfo de mérito se lo llevó el argentino Sebastián Báez (n.53), que se impuso por 6-4 y 6-1 al checo Jiri Lehecka (n.23).

En el circuito WTA, la vigente campeona y número ocho del mundo, Mirra Andreeva, arrolló con un doble 6-0 a la argentina Solana Sierra (n.65) y voló a la tercera ronda

Andreeva, campeona de la última edición, tan solo necesitó 52 minutos para eliminar a Sierra y celebró su victoria número 100 en el circuito WTA.

También arrancó con buen pie la polaca Iga Swiatek, que se impuso por 6-0 y 7-6(2) a la estadounidense Kayla Day (n.187).

Se acabó el torneo de la española Cristina Bucsa, que se rindió ante la belga Elise Mertens (6-2 y 6-1).

Bucsa, de origen moldavo, llegaba al desierto californiano tras la histórica conquista del doblete en el WTA 500 de Mérida (México), sus dos primeros títulos tanto a nivel individual como dobles.

Entre los demás resultados, Jessica Pegula eliminó a la croata Donna Vekic al doblegarla 4-6, 6-2 y 6-3. EFE

