Vilajoana presenta su proyecto deportivo: La Masia como eje central y Kane como reclamo

Barcelona, 20 feb (EFE).- El exdirectivo y precandidato a las elecciones del FC Barcelona, Xavier Vilajoana, ha presentado este viernes su proyecto deportivo, centrado en La Masia como eje vertebrador y complementado con fichajes de primer nivel como el delantero del Bayern Múnich Harry Kane, a quien, según ha explicado, su equipo ya ha sondeado.

"Kane es un goleador, un jugador asociativo y que se mueve bien en espacios reducidos. Tiene todas las características que darían valor añadido a lo que necesita el Barça", ha valorado Vilajoana, que ha desvelado que algunos de los integrantes de su proyecto "han empezado a sondear" al entorno del jugador inglés, aunque ha matizado que no es el único futbolista que han "investigado" ni hay "nada cerrado".

El precandidato, que no logró las firmas necesarias para concurrir a los comicios de 2021, ha remarcado que "se contempla" incorporar a Kane, pero no sabrán si es posible abordar la operación hasta que no conozcan el estado de las cuentas del club.

Preguntado por el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, ha valorado que "es muy buen jugador", pero ha opinado que no pagaría 70 millones por él y ha dado a entender que prefiere a Kane porque ofrecería "un rendimiento inmediato" mientras progresan los jóvenes de la cantera.

Sobre la posibilidad de que los tres precandidatos que aspiran a desbancar a Joan Laporta se unan en una sola plataforma, Vilajoana ha respondido que "todo es posible" y no se cierra al diálogo.

"Nunca me he negado a sentarme en una mesa con nadie, pensando siempre en qué es mejor para el Barça. Yo me sentaría a hablar hasta con Laporta, si él quisiera. Todos tenemos un camino recorrido y un camino por recorrer. Van a pasar muchas cosas. Esto es una carrera de fondo. Siempre hay conversaciones, pero yo no me juntaré para ir en contra de nada, tenemos que entendernos", ha reflexionado.

Vilajoana ha comparecido en su sede electoral, ubicada en la zona alta de la avenida Diagonal de Barcelona, junto a Jordi Codina, miembro del equipo directivo de la precandidatura, junto a quien ha desarrollado un proyecto deportivo basado en La Masia.

"Las grandes épocas del Barça se han basado en un grueso de jugadores de La Masia. Siempre se ha mirado a casa en situaciones de emergencia y eso tiene que cambiar. Se les tiene que dar la primera oportunidad para ver si rinden", ha declarado el precandidato.

Vilajoana ha remarcado la necesidad de "blindar La Masia", tanto a los jugadores como a los técnicos. En este sentido, ha defendido que el modelo de juego sea el mismo en todas las categorías y que La Masia sea "un centro de formación de entrenadores".

También ha abogado por la figura de un coordinador del filial para facilitar la promoción de canteranos al primer equipo y de un responsable técnico para cuidar el modelo de juego en todas las categorías; por vetar el acceso de representantes a La Masia antes de cadetes; y por devolver el fútbol femenino a la estructura del fútbol -y no de las secciones, como ahora-.

Asimismo, Vilajoana ha propuesto la creación de centros de alto rendimiento en otros países para exportar el modelo de juego del Barça en colaboración con otros clubes de formación para captar el talento de jóvenes de otros países, así como exportar jugadores y técnicos.

Por último, ha subrayado que "se tienen que poder explicar los fichajes y las renovaciones" por una cuestión de "transparencia", y ha defendido que las comisiones en los fichajes se limiten al 5%. "Si es más, hay que explicar bien qué se paga, a quién y en qué concepto", ha apostillado. EFE

