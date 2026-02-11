Pablo Hernández recupera a Brignani y a Mellot ante el Deportivo

Castellón, 11 feb (EFE).- El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, recupera para el partido del domingo ante el Deportivo de la Coruña a los defensas Fabrizio Brignani y Jérémy Mellot, que no jugaron ante el Valladolid por sanción.

Tanto el central italiano como el lateral derecho francés se perdieron el último compromiso liguero albinegro por acumulación de amonestaciones y se espera que ambos regresen al equipo titular en un enfrentamiento entre dos de los conjuntos que aspiran a regresar a Primera división.

Los albinegros tienen, además, a los futbolistas Isra Suero, Lucas Alcázar, Diego Barri, Salva Ruiz, Marco Doué y Ousmane Camara apercibidos de sanción al haber visto cuatro tarjetas amarillas, por lo que se perderían el partido ante Las Palmas de la siguiente jornada si ven una cartulina ante el Dépor en Castalia.

El técnico Pablo Hernández, también confía en poder contar de inicio con Álex Calatrava, después de que el mediapunta catalán fuera suplente en Valladolid tras arrastrar molestias físicas la semana pasada. EFE

