1-0. El Deportivo Táchira remonta y logra su pase a la segunda fase de la Libertadores

Caracas, 10 feb (EFE).- El Deportivo Táchira consiguió pasar este martes a la Fase 2 de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 en el partido de vuelta a The Strongest, que quedó eliminado del torneo internacional tras perder en la tanda de penaltis 5-3.

Los dirigidos por el exmundialista Álvaro Recoba mantuvieron el dominio los 90 minutos del partido, lo que se materializó en el minuto 32 con un gol del uruguayo Rodrigo Pollero que marcó de cabeza tras un centro de Carlos Sosa.

Esto igualó el marcador global 2-2, ya que The Strongest había ganado el partido de ida por 1-2, lo que despertó las esperanzas en el conjunto aurinegro, que perdía balones por imprecisiones en la zona media, lo que obligó a Recoba a hacer un llamado de atención en uno de los descansos del encuentro.

"Andá sin miedo", le indicó el técnico uruguayo a Adalberto Peñaranda en la primera mitad del partido.

En el minuto 44, Pollero consiguió ampliar el marcador pero el gol fue anulado por el VAR por posición adelantada.

En el segundo tiempo, los aurinegros siguieron dominando el partido, aunque con menor intensidad que en la primera parte, lo que permitió al conjunto boliviano atacar más, aunque sin oportunidad de rematar directamente al arco.

En los minutos 73, 75 y 80, Deportivo Táchira tuvo oportunidades claras de gol con remates de Luis 'Cariaco' González desde la mitad del área que fueron bloqueadas por Rodrigo Banegas, quien se convirtió en la figura más importante del conjunto boliviano.

En total, el Deportivo Táchira tuvo ocho tiros al arco, mientras que el conjunto boliviano solo tuvo una oportunidad clara luego de que el árbitro ordenara un penalti porque el argentino Lautaro Lusnig metió la mano dentro del área para evitar un remate, sin embargo, Jesús Camargo pudo atajar el disparo de Víctor Ábrego.

Pese a que el árbitro paraguayo Derlis Fabian dio ocho minutos más de tiempo, al final el partido terminó en la tanda de penales, en los que el Táchira anotó cinco contra los tres de The Strongest.

De esta forma, el club venezolano tiene una nueva oportunidad en la Fase 2 de la Libertadores con miras a clasificarse a la fase de grupos. EFE

