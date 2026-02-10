Espana agencias

Errejón anuncia que no acudirá a recoger la apertura de juicio oral hasta que no se aclare si Mouliáa retiró acusación

El exdiputado Íñigo Errejón no acudirá este martes a los Juzgados de Plaza de Castilla a recoger la notificación de apertura de juicio oral en su contra por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021, según ha informando su defensa.

Fuentes de su defensa han señalado, en concreto, que Errejón no tiene constancia de que la actriz haya subsanado el error de forma que afecta al escrito que presentó renunciando a seguir acusando al exdirigente de Sumar. "Informamos de que, atendiendo a motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento, Íñigo no acudirá", han apuntado.

El juez Adolfo Carretero citó a Errejón este martes a partir de las 09.30 horas para "emplazarle, requerirle y notificarle" la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados.

Sin embargo, la actriz ha convocado a las 12.00 horas de este mismo martes a los medios de comunicación "para comunicar su decisión sobre continuar o no en la acusación particular". Mouliaá comparecerá junto a su abogado, Alfredo Arrién, después de informar este lunes que estaba "valorando qué decisión tomará finalmente".

Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Madrid se reunió este lunes para estudiar el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos. La propia Audiencia se dirigió al magistrado para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación, instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

Antes de esa comunicación, el magistrado había señalado que sí que había recibido el escrito de Mouliaá por el que retiraba su acusación, pero precisaba que carece de firma de abogado y procurador, "como es preceptivo".

El instructor requirió a la actriz que subsanara ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. "Pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria escrito de acusación firmado por abogado y procurador y existir otro escrito acusatorio de la acusación popular", avisó.

PARA EL JUEZ SÍ HAY INDICIOS

Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

LA FISCALÍA YA RETIRÓ SU ACUSACIÓN

La Fiscalía de Madrid, por su parte, pidió al juez que archivara la causa al considerar "insuficientes" los indicios. Además, en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, ha solicitado la "libre absolución" de Errejón porque "los hechos no son constitutivos de delito".

El abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, mantiene la acusación contra Errejón al mantenerse "el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual". "Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes", señaló.

La propia Adive sostiene que el juicio contra Errejón se celebrará a pesar de que tanto Mouliaá --que llegó a pedir tres años de cárcel para el exdiputado-- como la Fiscalía hayan retirado sus acusaciones. La asociación busca salvaguardar --según dijo-- "los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario".

