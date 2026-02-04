Espana agencias

Feijóo pide a Sánchez dejar de tomar a la gente por "idiota" ante el "caos" ferroviario y no "jugar con la seguridad"

En un acto en Huesca, Alberto Núñez Feijóo cuestionó la gestión ferroviaria de Pedro Sánchez, señalando inseguridad y fallos tras accidentes mortales, y reclamó respeto para las víctimas así como soluciones urgentes sobre el sistema de transporte público

En el mitin realizado en el Teatro Olimpia de Huesca, Alberto Núñez Feijóo centró su intervención en la gestión ferroviaria actual, poniendo el foco sobre los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que sumaron 47 víctimas mortales y se convirtieron en un símbolo de los problemas que, a su juicio, atraviesa el sistema público de trenes en España. Según el relato de El Mundo, Feijóo reclamó respeto para quienes perdieron la vida en estos sucesos y subrayó la urgencia de ofrecer respuestas claras y medidas inmediatas para el sistema de transporte ferroviario.

Durante el acto electoral, en el que también estuvieron presentes Jorge Azcón, candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, el líder del Partido Popular denunció lo que denominó un periodo de “decadencia política evidente”, tomando como referencia la situación del tren de alta velocidad en el país. Según informó El Mundo, Feijóo remarcó que la imagen internacional del AVE, que alguna vez fue motivo de orgullo, se ha deteriorado hasta preocupar a los usuarios, quienes ahora conviven habitualmente con retrasos o cancelaciones en sus trayectos.

Feijóo expuso que, en uno de los casos más graves, los maquinistas advirtieron en más de veinte ocasiones acerca de irregularidades en un tramo de la vía, pidiendo desde agosto una reducción en la velocidad de los trenes sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades responsables. “¿Cómo puede ser que no hayan arreglado ese punto cuando desde agosto los maquinistas estaban pidiendo reducir la velocidad allí?”, cuestionó, refiriéndose a la línea Madrid-Sevilla. El dirigente criticó además que, tras atribuir los problemas a una soldadura en ese tramo, pocos días después se redujera la velocidad en otras líneas del AVE.

El medio El Mundo detalló las palabras de Feijóo dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de “desaparecido” tras la tragedia y de haber eludido sus responsabilidades mientras, en paralelo, realizaba actos políticos donde felicitaba a su ministro de Transportes, Óscar Puente. Feijóo puso especial énfasis en la necesidad de mostrar respeto a las familias de los fallecidos en los accidentes señalados, destacando que, a pesar de la gravedad del suceso, la respuesta oficial se centró en culpar a otros actores: usuarios, maquinistas y críticos del sistema.

Durante su discurso, Feijóo reclamó que tanto Sánchez como Puente cesen de tratar a la ciudadanía “como idiota” y exigió un cambio de actitud frente a lo que definió como un “caos ferroviario”. Según consignó El Mundo, el presidente del Partido Popular preguntó públicamente si era posible dejar de “jugar con la seguridad y los servicios públicos” y pidió que se abandonen los mensajes que aseguran que el funcionamiento del sistema es óptimo, mientras la realidad muestra acumulación de incidencias, cancelaciones e incremento de las líneas afectadas.

El dirigente popular acusó al Ejecutivo de haber desatendido el mantenimiento de la red ferroviaria, contribuyendo así, siempre según sus palabras, a transformar a España “en un país de media velocidad”. Feijóo aseguró a los asistentes que su proyecto político aspira a restablecer los servicios públicos y la confianza en ellos, para que “no den miedo ni vergüenza”, aspirando a devolver la fiabilidad al sistema ferroviario nacional.

El acto en Huesca formó parte de la campaña electoral en Aragón y contó con la asistencia de unas mil personas, según datos del Partido Popular citados por El Mundo. Previamente, Feijóo había visitado la empresa cárnica Fribin en Binéfar y mantuvo una reunión con la Asociación Aragón Es Ganadería y Agricultura, en el marco de una jornada de actividades orientadas al sector productivo y agrícola de la región.

En todo momento, las intervenciones del presidente del Partido Popular giraron sobre la idea de la responsabilidad política frente a la gestión y la seguridad en el transporte público. Feijóo reiteró que “España volverá a ser un país fiable, donde los servicios públicos no nos den miedo, ni nos avergüencen”, y manifestó la intención de su formación de aportar soluciones estructurales para prevenir hechos como los accidentes reseñados por El Mundo.

