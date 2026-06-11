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Obispo San Sebastián: Hay temas más importantes que abusos en la Iglesia en el viaje papal

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San Sebastián, 11 jun (EFE).- El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha asegurado que en este viaje del papa hay "temas más importantes si cabe" que los abusos en la Iglesia.

El prelado donostiarra ha hecho estas declaraciones a los periodistas este jueves en San Sebastián al ser preguntado por el malestar expresado por algunas asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia por no haber sido recibidas por León XIV.

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Fernando Prado ha opinado que algunas asociaciones solo se quejan cuando no son recibidas pero no cuando son otros los que se quedan fuera, al tiempo que ha remarcado que es "muy difícil atender a todos y dejar a todo el mundo contento en un viaje tan intenso".

"Creo que han hablado en Madrid de que tienen una oportunidad. Van a viajar al Vaticano a ser recibidas por el papa con toda la paciencia y tiempo del mundo. No creo que nadie se quede sin ser escuchado", ha añadido.

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Ha opinado que "en este momento ha habido mucho interés en hacer que el tema de las víctimas de los abusos sexuales sea algo importante dentro de una visita" que no había sido concebida así por la Santa Sede.

"El papa recibe a muchísimas víctimas durante todo el año y desde hace muchos años", pero "no era lo importante en este viaje" en el que lo relevante es hablar de la "dignidad humana" y de otros temas que en este momento "son más importantes si cabe" que el de los abusos.

"El papa cuando viene a hablarnos no habla solo para nuestro país. Habla para toda Europa, para toda la humanidad y este caso era una cuestión muy concreta", ha subrayado.

No obstante, el obispo ha dicho que entiende también la "insatisfacción" de algunas asociaciones de víctimas que "no se hayan sentido quizás suficientemente tenidas en cuenta" y se ha dirigido a ellas para decirles que "estén tranquilas, que el papa con mucha paciencia les tendrá muy en cuenta". EFE

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