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Detenido un matrimonio por dejar solos a sus tres hijos menores en un hotel de Benalmádena

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Málaga, 11 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio extranjero por presuntamente dejar solos a su tres hijos menores de edad en un hotel de la localidad malagueña de Benalmádena.

Fuentes policiales han indicado a EFE que los menores se encuentran con cuidado médico y bajo protección del Servicio de Protección de Menores de la Unidad Adscrita de la Junta de Andalucía.

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La pareja, un hombre de 41 años y una mujer de 28, han sido detenidos por un delito de abandono de menores; la investigación, que sigue abierta, la lleva el Grupo de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la comisaría local de Torremolinos-Benalmadena.

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que los menores están siendo atendidos en el hospital Materno de Málaga. EFE

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