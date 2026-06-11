Congreso mantiene la jubilación de las mutualidades como alternativa a la Seguridad Social

Madrid, 11 jun (EFE).- El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la proposición de ley que regula la jubilación de las mutualidades profesionales después de una tramitación que ha incluido cambios relevantes, entre ellos su mantenimiento como alternativa al sistema público de la Seguridad Social.

La proposición de ley del PSOE originariamente acababa con la alternatividad y obligaba desde 2027 (después 2028) a cotizar a la Seguridad Social, estableciendo una pasarela que permitía pasar las aportaciones de la mutualidad al régimen especial de los trabajadores autónomos (RETA), con toda una serie de condiciones que también han sufrido modificaciones.

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De esta forma se podrá seguir como en la actualidad, aportando solo a la mutualidad, solo a la Seguridad Social o a ambas a la vez.

Ningún grupo se ha mostrado conforme con el resultado de la ley en su conjunto, salvo el PSOE que ha defendido el texto acordado, pero todos han reconocido que se trata de un punto de partida que permitirá trabajar en futuras modificaciones, puesto que ahora mismo no existe regulación alguna al respecto.

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La mayoría de los grupos han votado a favor de la proposición de ley, en tanto que PP y VOX se han abstenido, de forma que la norma pasará ahora al Senado donde se podrán introducir nuevos cambios.

Además, en la votación de este jueves el PP ha conseguido introducir una enmienda en la que abre la puerta de nuevo a la pasarela a aquellos mutualistas que cotizaron a la Seguridad Social durante el periodo mínimo exigido para recibir una pensión pública (15 años).

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El PP ha logrado el apoyo de VOX y UPN y la abstención de Junts y BNG para conseguir que se apruebe la enmienda, que permitirá a este colectivo compuesto por unas 47.000 personas convertir sus aportaciones a la mutualidad en cotizaciones al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) pese a tener ya derecho a una pensión mínima.

El texto de la enmienda elimina también el canje de las aportaciones en cotizaciones a la Seguridad Social y deja el cálculo de las mismas para su inclusión en un reglamento posterior, al tiempo que deja exentas de tributación las transferencias de las aportaciones a la Seguridad Social.

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Asimismo, recoge que los mutualistas "tendrán derecho a que todo el tiempo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad hasta que pasó a ser alternativa se considere como tiempo de afiliación y alta al RETA a efectos del cómputo del periodo de carencia" para el cálculo de la pensión.

Sumar ha lamentado que no acabe la alternatividad, que es "un negocio privado, causa de este gran fraude", aunque ha valorado que desde ahora las mutualidades estarán obligadas a establecer contribuciones que serán suficientes para abonar las mismas prestaciones que fije la Seguridad Social.

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Durante el debate los grupos han reconocido la lucha de la plataforma J2 y otras asociaciones de afectados -con varios representantes sentados en la tribuna de invitados-, que ha sido determinante para dar visibilidad a la situación precaria de los jubilados de las mutualidades.

La mayoría de los afectados son abogados y procuradores que durante años (hasta 1995) cotizaron de forma obligatoria, y posteriormente de manera voluntaria, en los sistemas de capitalización individual de las mutualidades que en el momento de cobrar un pensión se demostraron insuficientes.

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Aún queda sin respuesta una de sus reivindicaciones que pasa por ofrecer una mejora de la prestación o pensión pública a aquellos que ya están jubilados. EFE

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