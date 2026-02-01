Sánchez reprocha al PP su "incoherencia" al ceder ante Vox en inmigración: "Vox tira del ronzal y el PP allá que va"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al PP su "incoherencia" a propósito de la regularización de migrantes porque votaron a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, pero ahora "Vox les dice que no, entonces callan y se oponen".

"Cuando gobernaba Aznar y regularizó a medio millón de migrantes, el PP decía que España va bien. Y hoy que España va mejor, dicen que no, pero si han votado a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular precisamente para regularizar la migración. Y ahora que Vox les dice que no, entonces ellos callan y se oponen a esa regularización", ha afirmado Pedro Sánchez durante un acto electoral del PSOE en Teruel.

Sánchez ha pedido a los populares que escuchen a la patronal, a los ciudadanos, a la Iglesia y al "sentido común" del pueblo español que, como ha defendido, "es solidario y no olvida su memoria ni su historia". A su vez, Sánchez ha criticado que la oposición base su política en el "insulto, incoherencia e inoperancia" y ha lamentado que Pilar Alegría, candidata al Gobierno de Aragón, haya tenido que recibir "bastantes" insultos durante la campaña. "Te faltan el respeto porque les sobre soberbia y mala educación", ha indicado.

El presidente del Gobierno ha insistido en que el PP dice una cosa y "hace la contraria" en función de lo que Vox diga y ha puesto de ejemplo la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la aprobación de Mercosur en Bruselas, pese a que luego en España "piden que no se aplique".

"Vox tira del ronzal y el PP allá que va. Dicen una cosa y hacen la contraria en función de lo que les diga Vox", ha subrayado.

Sánchez también ha cargado contra Vox porque ha asegurado que dicen que defienden al sector primario, pero "callan como lacayos cuando el que les manda, el del otro lado del Atlántico, impone aranceles".

NUEVA DEFENSA DE ÓSCAR PUENTE

Además, ha respaldado al ministro de Transporte, Óscar Puente, y ha asegurado que no van a tolerar "lecciones" de Feijóo, "el que mintió diciendo que estaba puntualmente informado en tiempo real de lo que ocurría con la dana de Valencia".

"No va a dar lecciones a un ministro como Puente que ha estado al pie del cañón y dando la cara desde el primer momento de la tragedia", en alusión al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), sobre el que ha reiterado las condolencias por las víctimas y ha señalado que el Gobierno "les va a acompañar hoy, mañana y los días que hagan falta". "Siempre les vamos a acompañar", ha subrayado.

SOBERBIA DE AZCÓN Y MISOGINIA DE ABASCAL

Al principio de su intervención, Sánchez ha recibido un insulto de alguien del público, que ha reaccionado poniéndose en pie aplaudiendo al presidente y diciéndole: 'No estás solo'. Sánchez ha agradecido a la gente el gesto y ha asegurado que "quien insulta no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad".

En relación con las elecciones al Gobierno de Aragón del próximo 8 de febrero, Sánchez ha advertido que hay dos modelos sobre la mesa, el del PP y Vox y el del PSOE, por eso ha instado a la ciudadanía que quiera frenar a la oposición a votar a Alegría para "hacer avanzar a la región". "Aragón no necesita ni los insultos, ni la soberbia de Azcón, ni la misoginia ni tampoco el odio de Abascal. Aragón necesita Alegría, y la alegría la va a traer el Partido Socialista", ha pronunciado.

En este sentido, ha criticado que los gobiernos autonómicos del PP no hayan fortalecido el Estado del Bienestar pese a los 300.000 millones de euros transferidos a las CCAA. "No lo han hecho (fortalecido el Estado del Bienestar) porque sencilla y llanamente no creen en el ascensor social. No lo han necesitado", ha señalado.

"Aragón necesita un Gobierno presidido por una mujer como Pilar Alegría para dar carpetazo a dos años y medio de gobierno cruzado de brazos de Azcón", ha afirmado. El presidente del Ejecutivo ha arremetido contra el dirigente de Aragón y su "sectarismo ideológico" por "ponerse medallas que no son suyas".

Al respecto, ha mencionado la política industrial, la energética o la política educativa, entre otras. "Critica la política energética del Gobierno, pero bien que presume que gracias a esa política energética, hoy Aragón cuenta con más potencia de energía renovable y, por tanto, con una energía mucho más barata que hace siete años. Critica también la política educativa, pero se pone las medallas de la formación profesional", ha indicado Sánchez.

Asimismo, ha criticado que no aplique la ley de vivienda o que no firme la quita de la deuda y lo ha justificado asegurando que Azcón no lo hace por "puro sectarismo ideológico" y porque no cree en la intervención pública de mercados que no funcionan. "Esa es la diferencia entre ellos y nosotros", ha recalcado.

Por último, ha utilizado el activismo de Bruce Springsteen en Minnesota contra la política migratoria como ejemplo para cuestionar las políticas de derechas en España. "¿Lo que no queréis para el mundo, lo queréis para Europa, para España y para Aragón? ¿Necesitáis otro argumento para votar?", ha preguntado haciendo un llamamiento a los votantes a acudir a las urnas el próximo 8 de febrero.