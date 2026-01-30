Espana agencias

Obras del Prado y candidatas al Goya: Los domingos' es 'Agnus Dei' 'y 'Sirât' es un Bosco

Madrid, 30 ene (EFE).- Más de 3.000 participantes en una encuesta del Museo del Prado para relacionar a las candidatas al Goya a mejor película con sus cuadros han elegido 'Agnus Dei' para 'Los domingos', 'El jardín de las delicias' para 'Sirât', 'Viejo desnudo' para 'Maspalomas', 'El aquelarre' para 'La Cena' y un Brueghel para 'Sorda'.

La iniciativa, lanzada el pasado miércoles, invitaba a votar a través de las redes de la pinacoteca entre cuatro obras de su colección previamente seleccionadas por el museo por cada película, que por su temática, atmósfera, personajes o valores simbólicos, pueden establecer conexiones con las historias y emociones que se desvelan en cada una de ellas.

Según el resultado publicado este viernes por el museo, la opción que ha sido más clara a juicio de los participantes en la misma ha sido la identificación de 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 'Viejo desnudo al sol' de Mariano Fortuny (un 60 %).

Mientras, 'La Cena', de Manuel Gómez Pereira, ha sido aquella en la que las posibilidades han estado más parejas ya que entre la ganadora ('El aquelarre' de Goya) y la segunda opción (el 'Bodegón' de Clara Peeters) la diferencia es de sólo cinco puntos porcentuales.

Para 'Sirât', de Oliver Laxe, la opción elegida por los participantes ha resultado ser 'El jardín de las delicias', seguida de 'Unos desmontes (Cercanías de Madrid)' de Carlos de Haes en los que parece establecerse una curiosa asociación de paisajes.

En el caso de 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, el maravilloso cuadro de Zurbarán 'Agnus dei', en el que pintor extremeño construye una metáfora del sacrificio religioso ha sido el más votado, mientras que en el caso de 'Sorda' la opción vencedora resulta ser la más directamente vinculada con este título 'El oído' (de la serie de los cinco sentidos de Brueghel el viejo y Rubens).

A través de esta iniciativa, el Museo ha querido subrayar la vigencia de su colección y la multiplicidad de lecturas que pueden surgir del encuentro entre el cine contemporáneo y las obras maestras de la historia del arte, dejando que sea la mirada del público la que establezca estos vínculos. EFE

