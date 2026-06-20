El España-Arabia Saudí, en 5 focos

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 20 jun (EFE).-

1 - Más recorrido para Lamine Yamal...

El extremo Lamine Yamal y el cuerpo técnico de España tienen claro que no está para el encuentro entero. Quizá juegue sólo una parte, quizá una hora, pero no más allá de ese tiempo cuando se avecina el duelo contra Uruguay, las eliminatorias... No juega de inicio desde el pasado 22 de abril, cuando se dañó el bíceps femoral con su club, el Barcelona, frente al Celta de Vigo.

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2 - ... Y Nico Williams

Igual que Lamine Yamal, también se espera más tiempo sobre el campo para Nico Williams, también con la incógnita de si formará o no de inicio. En su caso jugó menos que su compañero en su reaparición del pasado lunes, cuando entró en el minuto 87. Ha estado menos tiempo sin competir que Lamine Yamal, puesto que su dolencia muscular fue el pasado 11 de mayo. Los dos son esenciales para Luis de la Fuente. Víctor Muñoz es baja por lesión.

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3 - La dirección de Rodri

Capitán, experiencia y jerarquía, es el momento también de Rodrigo Hernández como director sobre el terreno de juego de la selección española. Debe darle más ritmo que en el último duelo ante Cabo Verde desde el medio campo. Es la figura que debe guiar a España frente a Arabia Saudí, como creador y como medio centro por delante de la defensa. Para atacar y para contener los contragolpes. Y, sobre todo, para ser el líder, como ya lo fue en la Eurocopa 2024.

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4 - La pegada de España

Después de los 27 remates propuestos contra Cabo Verde, siete de ellos entre los tres palos y ningún gol, España debe afinar su pegada frente a Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026. No sólo no hay excusas ni términos medios, sino que todo lo que no sea una victoria será un problema evidente rumbo a las eliminatorias. Si no es líder, se expone a un enfrentamiento inmediato con Argentina, la vigente campeona del mundo. Necesita la versión goleadora de Mikel Oyarzabal.

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5 - Los córner a favor

La estrategia a balón parado de España debe ser también un factor determinante en el partido de este domingo. El conjunto español tiene futbolistas de muy buen golpeo, como Pedri o Lamine Yamal, y rematadores indudables, como Aymeric Laporte o Mikel Oyarzabal. Es una destreza defensiva en la que sufre Arabia Saudí, a la que Uruguay le remató casi todos los saques de esquina. EFE

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