López dice que Feijóo "caerá" por ser un "cobarde" que no denuncia la corrupción de Ayuso

Madrid, 20 jun (EFE).- El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha llamado este sábado "cobarde" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo", por no denunciar el "pozo de corrupción" de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y le ha advertido que "caerá" por ello.

Así lo ha asegurado durante la clausura de una jornadas organizadas por los socialistas europeos, donde López ha recalcado que Feijóo "llegó a la política nacional para tapar la corrupción de Ayuso", pero "caerá" por esa corrupción.

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El socialista ha agregado que el líder de los populares es "un cobarde" y "nadie ha llegado nunca a presidente siendo un cobarde", y por eso se esconde "detrás de medios, pseudomedios y otros cuantos" para que hagan el trabajo de la oposición.

Además, ha insistido que lo que ocurre en Madrid es "muy grave", en relación con un informe de la UCO sobre posibles irregularidades en una de las empresas de Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

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López ha remarcado que no se trata de "un tema menor", sino que es un "asunto central" ante el modelo de privatización que impulsan desde el PP y porque "la corrupción de Quirón y Ayuso ya le ha costado el puesto a Casado, al fiscal general y le va a acabar costando el puesto a Feijóo". EFE