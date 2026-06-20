El PSOE reafirma que Begoña Gómez es inocente tras enviarla a juicio el juez Peinado

Madrid, 20 jun (EFE).- El PSOE ha reafirmado este sábado que Begoña Gómez "es inocente" y que está siendo "perseguida judicialmente" tras conocer que el juez de instrucción Juan Carlos Peinado ha abierto juicio contra ella y ha ordenado que se le retire el pasaporte.

En una publicación en la cuenta del partido en X, el PSOE ha señalado que la esposa del presidente del Gobierno "lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente", por lo que "lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene".

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Además, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha señalado en otra publicación: "Una decisión desmedida y desproporcionada. A la altura de un proceso político escandaloso contra una persona inocente".

"Delirante, obsesivo y vergonzoso", ha escrito en su cuenta la portavoz del partido socialista, Montse Mínguez.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha indicado, por su parte, que en el auto "se llega a afirmar que puede ser la propia policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse", en mayúsculas y entre signos de exclamación, para añadir: "Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ". EFE

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