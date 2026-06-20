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Óscar López asegura que dedicará el resto de su "vida política" a Madrid: "No pienso parar hasta que gobernemos"

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha asegurado este sábado que va a dedicar el resto de su vida política a Madrid y que no piensa "parar" hasta que la formación "gobierne" en la región.

"No hay mayor orgullo que dedicarme a mi tierra, a mi ciudad, a la ciudad de Madrid y a la Comunidad de Madrid y hacerlo para acabar con el peor ejemplo de la peor política que existe en el mundo, que es el de la señora Ayuso y los suyos,", ha lanzado López durante su intervención en la clausura de la jornada 'Madrid en Europa. Cohesión, Clima y Soberanía: Madrid en el corazón del proyecto europeo' que se ha celebrado en el Espacio Rastro Madrid.

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Al hilo, ha aclarado que esta decisión personal la tomó hace tiempo con el fin de que Madrid "vuelva a ser un referente internacional de apertura, de Orgullo Gay, de lucha por el cambio climático, de economía digital moderna y avanzada, de reequilibrio territorial entre barrios y distritos, de apoyar igual al pueblo más pequeño de la comunidad".

"Desde el Boalo hasta el Sur, a cualquier distrito y barrio de la Comunidad de Madrid que tenga la misma limpieza o la misma sanidad o los mismos derechos", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que se trata de creer. "Me voy a dejar la vida en esto, en Madrid", ha zanjado.

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"AYUSO ESTARÁ LIGADA TODA SU VIDA A SU ÁTICO, SU MIAMI Y SU QUIRÓN"

Por otro lado, López ha cargada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por estar ligada "toda su vida" a "su ático, su Miami y su Quirón".

"¿Cuántas veces ha ido Ayuso a Roma, a París, a Bruselas, a Berlín en los últimos cuatro años? ¿Y cuántas ha ido a Miami?", se ha preguntado durante su intervención, al tiempo que ha destacado que lo único que le importa es "su ático en Chamberí".

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