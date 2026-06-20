Andújar (Jaén) registra la temperatura más alta de España en el inicio de la ola de calor

Jaén, 20 jun (EFE).- La provincia de Jaén afronta este fin de semana un episodio de temperaturas excepcionalmente altas, una ola de calor reflejada en el municipio de Andújar, que registró ayer la temperatura más alta de España con 39,8 grados y que ha motivado el adelanto de la apertura de piscinas y refugios climáticos.

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró ayer tarde una temperatura de 39,8 grados en Andújar (Jaén), la más alta del país, lo que supera a otros municipios como Montoro (Córdoba) o El Granado (Huelva).

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Esta situación ha provocado que el Ayuntamiento de Jaén adelante la apertura de las piscinas municipales, así como del refugio climático habilitado en el dispositivo de atención a personas migrantes, y también Cáritas o el sindicato CC. OO. han habilitado este tipo de refugios.

La Aemet ha activado para este domingo avisos por calor en todas las comarcas jiennenses y contempla máximas que podrían alcanzar los 42 grados de forma puntual.

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Los puntos más complicados de Andalucía volverán a situarse en el valle del Guadalquivir, donde los termómetros podrían volver a acercarse a los registros que tradicionalmente convierten a esta zona en una de las más calurosas de España. EFE

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