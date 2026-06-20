Un brote de salmonela en un colegio privado de Hortaleza (Madrid) afecta a 90 personas (NIAID)

Un brote de salmonela detectado en el Colegio Estudio Conde Orgaz, ubicado en el distrito de Hortaleza, ha afectado a 90 personas, entre alumnos y docentes, si bien ninguno de los afectados ha necesitado ingreso hospitalario, según información de Europa Press.

El brote se declaró el martes 16 de junio por la tarde. Tras la detección, se contactó con los pediatras de la zona para solicitar coprocultivos a los menores que acudieran a consulta, según han señalado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

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Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los casos, se puso en marcha el protocolo de actuación previsto para estas situaciones. Los servicios de inspección realizaron una revisión de la cocina del centro educativo y recogieron muestras de los alimentos que se sirvieron el lunes 15 de junio. Con el objetivo de mantener informadas a las familias, la dirección del colegio ha recibido una nota informativa sobre el brote, que se ha distribuido entre los padres de los alumnos.

La salmonelosis provoca diarrea, fiebre y dolor de estómago

La salmonelosis es una enfermedad causada por una bacteria llamada salmonela, que afecta principalmente el intestino. Esta bacteria suele encontrarse en los intestinos de animales y personas, y se elimina a través de las heces. La manera más común en que las personas se contagian es al consumir agua o alimentos que están contaminados con esta bacteria.

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No todas las personas con salmonelosis presentan síntomas, pero muchas pueden tener diarrea, fiebre y dolor de estómago entre 8 y 72 horas después de haber estado en contacto con la bacteria. La mayoría de las personas que más allá de la infección por salmonela se encuentran sanas se recupera en pocos días o en una semana, sin necesidad de recibir ningún tratamiento especial.

En ciertos casos, la diarrea puede causar una deshidratación importante y es necesario buscar atención médica rápidamente. También pueden aparecer complicaciones graves si la infección se extiende fuera del intestino. El riesgo de salmonelosis aumenta al viajar a lugares donde no hay agua potable ni un sistema adecuado de saneamiento.

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*en ampliación