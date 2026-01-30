El rey, al cumplir 58 años: "No pesan demasiado"

Madrid, 30 ene (EFE).- El rey Felipe VI, que cumple este viernes 58 años, ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, una audiencia en la que ha asegurado a los periodistas que le han felicitado: "No pesan demasiado".

Como es costumbre cuando los miembros de la familia real cumplen años, la Casa del Rey nunca informa de cómo celebran sus cumpleaños, y este aniversario del jefe del Estado no ha sido una excepción, al circunscribirse al ámbito privado.

No obstante, el único acto previsto por Felipe VI en la agenda oficial de Zarzuela ha servido de excusa para que los informadores que han acudido a cubrir la audiencia con la presidenta eslovena hayan provocado un escueto comentario del monarca.

"¿Qué tal los 58?", le han interrogado después de felicitar al rey mientras posaba con su invitada; él les ha dado las gracias y ha contestado, sonriente, con un "no pesan demasiado".

La reina Letizia, con quien ayer asistió en Huelva al funeral por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, no tiene hoy ningún acto en su agenda oficial, en tanto que la infanta Sofía visita esta mañana las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía en Boadilla del Monte (Madrid). EFE

(foto) (vídeo)