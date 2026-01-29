Sánchez responde a Elon Musk que "Marte puede esperar, la humanidad no" en alusión a la regularización de migrantes

El Gobierno estima que la regularización extraordinaria de migrantes en España representará una recaudación de entre 20 y 26 millones de euros en tasas administrativas, y que aproximadamente 500.000 personas migrantes podrán acogerse a este proceso urgente. Según consignó Europa Press, la medida ha generado un extenso debate mediático y en las plataformas digitales, especialmente tras la reacción del empresario Elon Musk, quien expresó su sorpresa sobre la decisión adoptada por el Ejecutivo español.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió al comentario del magnate sudafricano con una frase publicada en la red social X: "Marte puede esperar, la humanidad no". De acuerdo con Europa Press, el mensaje fue una respuesta directa a Musk, fundador de la compañía aeroespacial SpaceX, quien compartió con un "Wow" una publicación donde se señalaba que España había “legalizado a 500.000 inmigrantes ilegales para ‘derrotar a la extrema derecha’”. El líder del Ejecutivo optó entonces por ironizar ante la repercusión y los argumentos esgrimidos por el empresario, destacando como prioridad la protección de los derechos humanos y el avance hacia una mayor integración social.

Europa Press detalló que la decisión del Gobierno se tramitó por la vía de urgencia, un procedimiento que permite poner en marcha el proceso de regularización sin demoras adicionales. Esta urgencia responde, según responsables oficiales, tanto a necesidades humanitarias como a la intención de reforzar el tejido social español, en unas circunstancias marcadas por debates políticos internos y tensiones en materia migratoria.

El volumen de personas afectadas por la medida, unas 500.000 según la estimación oficial difundida por Europa Press, expone la magnitud de la iniciativa gubernamental. El Ejecutivo prevé que el pago de tasas administrativas asociadas a este procedimiento especial puede aportar hasta 26 millones de euros, una cifra significativa que ilustra la envergadura de la operación.

La interacción de Elon Musk, figura prominente en el sector tecnológico y aeroespacial, introdujo el tema en la conversación internacional. SpaceX, su compañía, impulsa proyectos centrados en la llegada de naves tripuladas a Marte. Ante la publicación viralizada que asociaba la legalización de migrantes a una supuesta estrategia contra movimientos políticos de extrema derecha, Musk se limitó a comentar “Wow”, extendiendo la discusión fuera del ámbito nacional.

La reacción de Sánchez, recogida por Europa Press, fue interpretada como un intento de recentrar el debate en los derechos fundamentales de las personas migrantes, subrayando la urgencia de atender necesidades humanas frente a proyectos tecnológicos o discursos políticos polarizados. La frase elegida por el presidente, que contrasta la prioridad entre los avances espaciales y la situación humanitaria sobre la Tierra, condensó el mensaje oficial ante la controversia.

La medida también ha recibido cobertura destacada por parte de usuarios en redes sociales, donde el debate sobre su oportunidad y alcance suma nuevas voces diariamente. Europa Press subrayó que este proceso supondrá cambios relevantes en materia de integración social, así como efectos económicos derivados del incremento en la recaudación por tasas.

El enfoque adoptado por el Gobierno español no solo responde a cuestiones administrativas y financieras, sino que, según publicó Europa Press, pone el acento en la protección de derechos y en garantizar condiciones legales y sociales a un número relevante de personas que hasta ahora carecían de estatus regular. Esta decisión se inscribe en un contexto político marcado por tensiones en torno a la inmigración, con sectores de la opinión pública y de la clase política expresando posturas divergentes sobre las políticas de acogida e integración.

La gran repercusión dada por figuras internacionales y la multiplicación de reacciones en las plataformas digitales han situado nuevamente el tema migratorio en el centro del debate público. La implementación de la regularización extraordinaria, aprobada por el Ejecutivo, se perfila como uno de los capítulos más significativos en la política migratoria reciente en España, con consecuencias a nivel social, político y económico, según la información proporcionada por Europa Press.