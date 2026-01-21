Espana agencias

El presidente del São Paulo renuncia al cargo tras su destitución temporal

São Paulo, 21 ene (EFE).- El presidente del São Paulo, Julio Casares, renunció este miércoles a su cargo, después de que el Consejo Deliberativo del club aprobó de forma mayoritaria la destitución temporal del dirigente, que actualmente es eje de varias investigaciones por supuestos desvíos de recursos de la institución.

Mediante un extenso comunicado en sus redes sociales, Casares explicó que la renuncia "no representa una confesión, un reconocimiento de culpa o una validación de las acusaciones", sino que responde a una "necesidad de preservar su salud", proteger a su familia y "evitar que la disputa política siga perjudicando" al equipo y el "ambiente deportivo" del club.

"Es imposible ignorar que hubo maniobras entre bastidores, distorsiones deliberadas y una trama política engañosa, marcada por intereses, traiciones institucionales y expedientes incompatibles con la historia y los valores del São Paulo Fútbol Club. Hechos que el tiempo y la historia registrarán", argumentó.

En una reunión extraordinaria el viernes, el Consejo Deliberativo del club paulista aprobó por 188 de 223 votos la destitución del dirigente, lo que desató una serie de festejos entre los hinchas que se aglomeraron en la puerta del club a la espera de los resultados.

Sin embargo, al tratarse de una asociación civil, ese contundente resultado debía ser ratificado por la Asamblea General de Socios, quienes contaban con la última palabra para confirmar la salida definitiva del presidente.

Casares, que asumió la presidencia del club en 2020, protagonizó una de las gestiones más criticadas en la historia del club paulista, y últimamente ocupó la primera plana de los medios de comunicación del país por diversos escándalos de supuestos desvíos de fondos e irregularidades en la comercialización de ingresos del estadio Morumbi.

Las revelaciones se sumaron a sospechas de mala gestión presupuestaria, ventas de jugadores por debajo del valor de mercado y movimientos financieros bajo investigación.

Ahora, el vicepresidente del club, Harry Massis Júnior, de 80 años, asumirá la silla del club hasta completar el mandato, que acaba en diciembre de 2026.

Bajo la gestión de Casares, el São Paulo conquistó un Campeonato Paulista, una Copa y una Supercopa de Brasil, y llegó a ser finalista de la Sudamericana. EFE

