Detenida una pareja por la "estafa del amor" a una mujer con discapacidad en Cádiz

Cádiz, 16 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a una pareja por estafar al menos 7.600 euros a una mujer de 36 años con discapacidad de Vejer (Cádiz) mediante el engaño conocido como 'romance scam' o 'estafa del amor', tras hacerle creer durante cuatro años que mantenía una relación sentimental a través de internet.

Según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado, la víctima fue captada a través de un juego 'online' de parchís, donde los estafadores iniciaron el contacto y comenzaron a ganarse su confianza mediante mensajes constantes de carácter afectivo.

Una vez creado el vínculo emocional, los detenidos hicieron creer a la víctima que mantenían una relación sentimental estable, sin que llegaran a verse nunca en persona ni a mantener conversaciones telefónicas o videollamadas, comunicándose únicamente por mensajería instantánea.

Tras consolidar el engaño, comenzaron a solicitarle dinero a través de Bizum y la contratación de préstamos 'online', utilizando pretextos como supuestas urgencias médicas de vida o muerte, necesidades económicas o viajes.

La cantidad estafada asciende hasta el momento a 7.600 euros, aunque la Guardia Civil no descarta que sigan apareciendo nuevos préstamos a nombre de la víctima y de sus progenitores.

La investigación se inició el pasado mes de octubre, cuando los padres de la víctima descubrieron la situación y denunciaron los hechos al constatar un grave perjuicio moral y económico.

Los agentes comprobaron además que los estafadores utilizaron una tercera identidad, haciéndose pasar por la supuesta sobrina de la falsa pareja sentimental, con la que también mantuvieron conversaciones para reforzar el engaño y exigir más dinero.

En una fase posterior, esta mujer se personó en el domicilio de la víctima junto a su pareja y le exigió pagos mediante amenazas, presiones y coacciones.

Las actuaciones de la Guardia Civil de Vejer permitieron identificar y localizar a la pareja, vecina del Coto de Bornos, que fue detenida como presunta autora de los delitos de estafa y extorsión.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevos arrestos relacionados con estos hechos. EFE

