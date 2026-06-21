Bezzecchi, el más perjudicado por un Panel de Comisarios que se pone muy serio en Brno

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), líder del Mundial de MotoGP, ha sido el piloto más perjudicado por un Panel de Comisarios de los grandes premios que se ha puesto 'muy serio' en el de la República Checa que se disputa en Brno, con decenas de sanciones a participantes de todas las categorías.

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Sólo en la categoría de MotoGP el Panel de Comisarios, formado por el expiloto neozelandés Simon Crafar, el español Andrés Somolinos y la checa Tamara Matko, sancionó en cinco ocasiones a cuatro pilotos, siendo apercibido dos veces el propio Bezzecchi.

El líder del Mundial de MotoGP sufrió una primera sanción económica de 1.000 euros por practicar de manera incorrecta la salida, una penalización que también sufrió el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), que sustituye al lesionado francés Johann Zarco.

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Poco después, en la primera clasificación, el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZR M 1 V4) fue sancionado con la pérdida de tres posiciones en la formación de salida por rodar demasiado despacio más tiempo del debido en algún momento de esa sesión.

Ya en la carrera esprint, Bezzecchi se fue por los suelos casi al final de la prueba, que no pudo concluir, y el Panel de Comisarios apreció en la actitud del piloto que, después de su caída, empujó y golpeó a uno de los comisarios del circuito que estaban intentando recuperar su vehículo.

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Cierto es que la reacción del piloto resultó antideportiva, aunque en su descargo habría que destacar la poca profesionalidad del comisario de pista en ese momento -algo que alteró más al piloto-, quien al intentar levantar la moto del suelo lo hizo con la mano en el acelerador y acelerando en exceso la moto, lo que pudo haber provocado algún tipo de avería mecánica del motor.

No es una excusa para que el piloto no fuese sancionado, pues su reacción no fue la correcta y lo lógico es que ese enfado en una situación de gran tensión sea sancionable, aunque quizá el castigo impuesto sea excesivo al tratarse del líder del Mundial de MotoGP y que deberían considerarse los nervios del momento vivido tras el accidente del italiano.

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Una sanción desproporcionada desde el punto de vista del máximo responsable de Aprilia, el italiano Massimo Rivola, quien señaló que debían apelar la decisión del Panel de Comisarios, algo que desestimó poco después, pero que asumían el error de su piloto y, en cualquier caso, no aceptaban ese tipo de comportamientos en su escuadra.

Bezzecchi reconoció su error desde el primer momento; de hecho, antes del entrenamiento libre de la matinal del domingo, el piloto italiano publicó unas disculpas en su cuenta de la red social X y se acercó al puesto de control en el que se encontraba el comisario al que golpeó para pedirle disculpas y regalarle un juego de guantes, con lágrimas en los ojos.

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En cualquier caso no fue la última sanción en MotoGP, pues en la carrera esprint el español Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4) fue sancionado con 8 segundos de penalización, por no cumplir con la media de la presión de los neumáticos.

En Moto2, hasta diez pilotos resultaron sancionados, entre ellos el líder del Mundial, el español Manuel González (Kalex), uno de los más perjudicados, pues tendrá que ceder nueve posiciones en la formación de salida por rodar demasiado lento durante la segunda clasificación.

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Esa misma sanción que se le ha impuesto al español Sergio García Dols (Kalex), por la misma actitud pero en la primera clasificación.

El español Daniel Muñoz (Kalex) recibió una sanción económica de 500 euros por no respetar el semáforo rojo en la salida de la calle de talleres y, al ser su primera vez, recibió un aviso oficial, sancionable a partir del siguiente por rodar demasiado despacio durante alguna sesión, Luca Lunetta, Alberto Ferrández, Adrián Huertas, Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Senna Agius y Zonta Van den Goorbergh.

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Doce pilotos resultaron sancionados en la categoría de Moto3, cuatro de ellos, el indonesio Veda Pratama (Honda), el malasio Hakim Danish (KTM), el italiano Guido Pini (Honda) y el finlandés Rico Salmela (KTM), deberán ceder doce posiciones en la formación de salida.

El austríaco Leo Rammerstorfer (Honda) tendrá que hacer una 'vuelta larga' de penalización por rodar demasiado lento durante la segunda tanda libre, el británico Eddie O'Shea (Honda) fue descalificado de la práctica oficial por no cumplir su moto con el reglamento técnico, y el italiano Matteo Bertelle (KTM), sancionado con una multa económica de 500 euros por no respetar el semáforo rojo de la calle de talleres.

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Además, recibieron un primer aviso oficial, sancionable a partir del segundo el neozelandés Cormac Buchanan (KTM), el inglés Eddie O'Shea, el español David Almansa (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda) y el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM). EFE