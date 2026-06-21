Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Javier Pérez Dolset y el comisario Villarejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comisario Villarejo quiere personarse en el ‘caso Leire’ como perjudicado. Así lo trasladó hace unos días al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Pero uno de los investigados en esta causa, el empresario Javier Pérez Dolset, acusado de formar parte de la trama organizada liderada por Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE) y la ‘fontenera’ socialista Leire Díez, se opone. En un escrito fechado el pasado 17 de junio, Pérez Dolset sostiene que el excomisario no acredita un perjuicio “directo, personal, concreto y derivado” de los hechos investigados.

El eje de la impugnación es claro: Villarejo, según los abogados de Pérez Dolset, no pretende solo defender sus derechos en esta causa, sino trasladar a este procedimiento otros sumarios judiciales como ‘Tándem’ (que tiene 47 piezas distintas) y ‘Kitchen’, en los que Villarejo está imputado, además de intentar meter en esta nueva causa “publicaciones periodísticas, declaraciones televisivas, fiscales, policías, periodistas, testigos, medios de comunicación y resoluciones de otros órganos...” Esta pretensión “entraña un riesgo evidente de expansión indebida del objeto procesal. Las presentes diligencias previas [el caso Leire] no pueden convertirse en un cauce para revisar, reinterpretar o reabrir controversias de la causa ‘Tándem’ ni para instrumentalizar la causa como escenario de confrontación procesal”, señala el escrito de Pérez Dolset.

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Villarejo asegura que su aparición en el ‘caso Leire’ es un “montaje para destruirle” y ha asegurado en algunas entrevistas que no puede asegurar haber conocido a la fontanera socialista, ya que se reunió un par de veces con una “chica” que podría ser ella, sin estar seguro. Villarejo ha solicitado, por tanto, que se le acepte como perjudicado. En su escrito, invoca la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, el derecho a la prueba y la protección de su honor, intimidad y propia imagen. También sostiene que se habrían manejado, difundido o utilizado materiales procedentes de la ‘causa Tándem’, una macrocausa que se abrió con 47 piezas con los famosos audios que se decomisaron a Villarejo.

Leire Díez, a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz. (Carlos Luján/Europa Press)

¿Por qué se opone Pérez Dolset? Su tesis es que una cosa es que Villarejo pueda ejercitar las acciones que considere en la vía procedente y otra muy distinta que pueda entrar en esta causa como perjudicado. Para ello, razona, debería acreditar un daño directo y actual conectado con los hechos concretos investigados en el ‘caso Leire’. Su escrito insiste en que no basta una afectación mediática, reputacional o procesal indirecta. Tampoco basta con que Villarejo discrepe del uso judicial o periodístico de determinadas grabaciones relacionadas con la macrocausa ‘Tándem’ o el caso ‘Kitchen’.

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Las grabaciones

El punto más relevante de la impugnación de Pérez Dolset es la explicación sobre las famosas grabaciones de Villarejo. El empresario sostiene que sus actuaciones respecto a esos materiales “no constituyeron una actividad clandestina o extraprocesal” dirigida a perjudicar a Villarejo, sino que se canalizaron ante órganos judiciales competentes. En concreto, afirma que los documentos y grabaciones fueron puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional en la causa ‘Tándem’. Esa aportación dio lugar a la apertura de casi 50 piezas separadas para su investigación judicial.

Begoña Gómez irá a juicio y el juez Peinado le impone medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibido salir de España y ‘fichar’ cada 15 días. (Vídeo: Europapress)

A partir de ahí, la defensa de Pérez Dolset formula su argumento más fuerte: quien entrega documentación potencialmente relevante a un órgano judicial no convierte al investigado afectado por esa documentación en perjudicado frente a quien la aportó. Admitir esa tesis, advierte, supondría permitir que cualquier investigado se persone contra quien haya puesto pruebas o documentos en conocimiento de la Justicia.

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La impugnación de Pérez Dolset añade otro elemento: en la causa ‘Kitchen’, determinadas grabaciones aportadas por el empresario habrían sido asumidas y valoradas por la Fiscalía para fundamentar sus pretensiones acusatorias, incluso para interesar un incremento de las penas solicitadas contra Villarejo. Esto excluye que la aportación pueda presentarse ahora como un daño antijurídico causado por Pérez Dolset. Si el material fue incorporado a un procedimiento penal y utilizado por una acusación pública, el eventual perjuicio procesal para Villarejo no puede convertirse en legitimación para personarse como perjudicado en otra causa.

Sede de la Audiencia Nacional. (A. Pérez Meca/Europa Press)

Por último, Pérez Dolset también alerta de una posible expansión indebida del objeto procesal. A su juicio, la petición de Villarejo, de ser aceptado como perjudicado, introduce referencias a muchas otras causas judiciales, medios de comunicación, fiscales, policías, periodistas... Por eso pide al tribunal que no permita que el ’caso Leire’ se convierta en un cauce para revisar o reinterpretar controversias de otros procedimientos. Reconocer a Villarejo como perjudicado le daría acceso a materiales y líneas de investigación que no guardan relación directa con un perjuicio propio acreditado en esta causa.

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El escrito de oposición de Pérez Dolset incluso plantea una petición subsidiaria: si el tribunal acordara alguna forma de intervención de Villarejo, esta debería quedar estrictamente delimitada y sin acceso general a actuaciones, piezas, evidencias digitales o documentación relativa a Pérez Dolset que no tenga conexión directa con un perjuicio previamente justificado.