El CGPJ se reúne de manera extraordinaria tras el auto del juez Peinado

Madrid, 21 jun (EFE).- La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este domingo una reunión extraordinaria para estudiar el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

La reunión, que se celebra de manera telemática desde las 10 de la mañana, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase ayer la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitase la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones". EFE

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