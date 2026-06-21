España

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

Los veranos son hoy cinco semanas más largos que en los años 80 y el aumento de las noches tropicales obliga a un mayor uso de la climatización, con un impacto potencial de más de 2.300 millones de euros anuales en los hogares

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Vista trasera de una persona en pijama de rayas ajustando la temperatura de un aire acondicionado con un control remoto. El aire frío sale del aparato.
Una persona sostiene un control remoto para calibrar la temperatura de un aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio climático ya no es solo una cuestión ambiental. Su impacto se deja sentir cada vez con más fuerza en la economía doméstica de millones de familias españolas. El aumento de las temperaturas, la proliferación de noches tropicales y la prolongación de los veranos están elevando el uso del aire acondicionado y, con ello, el gasto energético de los hogares.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el verano climatológico actual dura alrededor de cinco semanas más que en la década de los años 80. La agencia ya había advertido de que los veranos en España se han ido alargando aproximadamente diez días por década durante los últimos 40 años.

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Esto significa que los españoles afrontan actualmente cerca de 40 días más de calor veraniego que generaciones anteriores, una realidad que está transformando tanto los hábitos de consumo energético como el presupuesto familiar.

Más calor, más consumo y facturas más elevadas

La situación podría agravarse en los próximos meses. Las previsiones de AEMET apuntan a que el verano de 2026 será más cálido de lo habitual en todo el territorio nacional, con una elevada probabilidad de registrar temperaturas por encima de la media durante junio, julio y agosto.

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Además, el inicio de la temporada estival ya está marcado por episodios de calor intenso. En diversas zonas del país, los termómetros podrían alcanzar o incluso superar los 40 grados, obligando a muchos hogares a recurrir al aire acondicionado durante más horas al día para mantener unas condiciones mínimas de confort.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Un sobrecoste para las familias

En este contexto, la plataforma de ahorro e inversión Raisin ha cuantificado en un informe el impacto económico que tiene el calentamiento del clima sobre los hogares españoles.

Tomando como referencia un precio medio de la electricidad de 0,1507 euros por kilovatio hora y un consumo aproximado de 2,5 kWh para un aparato de aire acondicionado doméstico, cada hora de funcionamiento supone un coste cercano a los 0,38 euros.

De acuerdo con los cálculos de Raisin, si una vivienda utiliza el aire acondicionado durante ocho horas diarias a lo largo de esos 40 días adicionales de calor que hoy registra España respecto a los años 80, el gasto extra anual alcanza los 120,56 euros por hogar.

La cifra adquiere una dimensión mucho mayor cuando se traslada al conjunto del país. Considerando los aproximadamente 19,3 millones de hogares existentes en España, el sobrecoste agregado derivado de este fenómeno superaría los 2.300 millones de euros anuales.

Las noches tropicales agravan el problema

Los expertos subrayan que no todos los hogares tienen el mismo consumo ni utilizan el aire acondicionado con idéntica intensidad. Sin embargo, la tendencia refleja una realidad cada vez más evidente: la climatización se está convirtiendo en un gasto estructural para millones de familias.

Uno de los factores que más está impulsando este aumento del consumo eléctrico es la proliferación de las llamadas noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no desciende por debajo de los 20 grados centígrados.

Este fenómeno, cada vez más frecuente en numerosas regiones españolas, impide que las viviendas se refresquen durante la noche y obliga a mantener encendidos los sistemas de climatización durante más tiempo. Como consecuencia, el consumo eléctrico aumenta y la capacidad de ahorro de las familias se reduce.

Vista de un salón acogedor con un sofá, una mesa de centro y plantas. Se observa un ventilador de techo y un aire acondicionado mural sobre una pared beige.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado ya no es un lujo

Marta Pinedo, directora de Raisin España, recuerda que el aire acondicionado ha dejado de ser un elemento asociado al confort para convertirse en una necesidad durante los episodios de calor extremo.

“Cuando las temperaturas se disparan, el aire acondicionado no es un lujo. Además, a diferencia de otros electrodomésticos, no puede utilizarse únicamente en las horas más económicas, ya que se necesita precisamente cuando hace más calor, coincidiendo muchas veces con las franjas de mayor coste eléctrico”, señala. Ante este escenario, desde la entidad recomiendan revisar periódicamente los gastos recurrentes del hogar y buscar alternativas que permitan optimizar el ahorro.

La combinación de inflación energética y calentamiento climático amenaza con seguir incrementando los costes domésticos en los próximos años, convirtiendo el impacto económico del cambio climático en una preocupación cada vez más presente para millones de familias españolas.

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