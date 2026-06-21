España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

Luis de la Fuente, seleccionador de España. (Reuters/Claudia Greco)

España se juega este domingo mucho más que tres puntos. El empate sin goles frente a Cabo Verde en el estreno del Mundial 2026 ha obligado a Luis de la Fuente a revisar su plan inicial. El equipo estuvo lejos de su mejor versión. Bien porque faltaban los extremos titulares. Bien porque el plan caboverdiano salió a la perfección. El caso es que ganar a Arabia Saudí es la única opción para no complicarse la clasificación y el seleccionador ya ha empezado a dar pistas sobre lo que ha pensado para saltar al césped de nuevo en el estadio de Atlanta.

Como estaba programado, el último entrenamiento se ha realizado a puerta cerrada. Pero, según el propio seleccionador ha confesado, los últimos días se ha dedicado a repasar, estudiar y analizar el partido del lunes, donde España monopolizó la posesión, pero apenas encontró soluciones al bloque bajo. De la Fuente no ha escondido que el debut le dejó enseñanzas. “Lo tiene que hacer el equipo. Y yo también, el primero”, admitió tras el partido. El resultado fue un aviso, pero aún queda tiempo para corregir errores.

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La principal novedad apunta al extremo derecho. Lamine Yamal disputó los últimos 20 minutos en el debut mundialista y fue uno de los más activos (acabó siendo el máximo regateador del equipo). Para el segundo partido, todo indica que será de la partida inicial dada su extraordinaria habilidad para superar rivales.

No obstante, el propio futbolista ha admitido que no está para jugar todo el partido. “Quiero estar en el campo, al final, aunque sepas que no puedas jugar 90 minutos, siempre tienes ganas de tocar campo, de ayudar al equipo”, dijo. Algo que el propio seleccionador ha dejado claro: “Yo creo que su rendimiento ahora óptimo puede estar en torno a una hora, más o menos”.

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El seleccionador de España, Luis de la Fuente (d), da instrucciones al delantero Lamine Yamal durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta. (EFE/Lavandeira Jr)

Las bandas, en el centro del debate

A la duda de Lamine se suma la de Gavi. La sorpresa, y apuesta, de De la Fuente en el extremo izquierdo decepcionó más que sorprendió, aunque el seleccionador quiso justificarse: “Habíamos visto contra Perú que nos dio mucha amplitud, y se asocia muy bien. Gavi hizo el trabajo, pero no fue suficiente para crear más situaciones de gol“.

Además, también reconoció que el equipo no dio continuidad a las circulaciones y terminó facilitando la tarea defensiva de Cabo Verde. Ahora la duda reside en si dar más minutos a Nico Williams, seguir apostando por el jugador del FC Barcelona, o dar confianza a Álex Baena o Yeremy Pino, más acostumbrados a esa posición y que no tuvieron minutos en el debut.

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Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

Rodri, intocable pese a las críticas

El centro del campo ha sido otro de los focos de la polémica. Rodri, pese a sus números (106 pases completados de 114), ha sido cuestionado por el ritmo pausado que imprime a la circulación del balón. Las críticas no han sentado nada bien al seleccionador, que salió con contundencia en su comparecencia ante los medios: “Me parece altamente insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo”.

Dicho de otra manera. Rodri es intocable. “Es un faro para nosotros”, sentenció De la Fuente. Fabián Ruiz tampoco ofreció su mejor versión y fue sustituido en el minuto 70. Mikel Merino y Dani Olmo ganan enteros para dar más verticalidad y llegada al área.

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Rodri Hernández. (Reuters/Siphiwe Sibeko)

Cambios en la defensa y delantera

Además de las variantes en la medular, la defensa, a pesar de no haber tenido demasiado protagonismo frente a Cabo Verde (salvo Cucurella), también podría presentar cambios. Pedro Porro podría entrar en el lateral derecho para aportar una mayor presencia ofensiva, aunque Marcos Llorente es uno de los fijos del seleccionador desde hace varios meses. También existen interrogantes en el eje de la zaga. Aunque Pau Cubarsí parece intocable, la actuación de Aymeric Laporte en el estreno ha alimentado algunas dudas, con Marc Pubill o Eric García como posibles recambios.

Marcos Llorente. (Reuters/Brett Davis)

En la delantera, Ferrán Torres fue uno de los señalados por la falta de puntería. Tuvo las dos más claras, lo que abre la puerta a Dani Olmo y al propio Lamine Yamal. No obstante, la falta de ritmo de Nico, sumada a la mala actuación de Gavi y la suplencia de Baena y Pino, también podría moverle a la izquierda. Por otra parte, Oyarzabal también podría ser otro de los cambios después de ser uno de los que menos tocó el balón a pesar de que la selección estuviera atacando la mayoría del partido.

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Mikel Oyarzabal. (Reuters/Siphiwe Sibeko)

Los precedentes invitan a mover las piezas

La historia de Luis de la Fuente al frente de las categorías inferiores y de la absoluta ofrece una pista interesante. Cuando sus equipos comenzaron torneos importantes con dificultades, la respuesta habitual fue introducir cambios contundentes. Ocurrió en el Europeo sub-21 de 2019 tras la derrota inicial ante Italia, cuando movió portero, lateral izquierdo y centro del campo para el segundo duelo.

También sucedió en los Juegos Olímpicos de Tokio, después del empate frente a Egipto, un guion muy similar al actual: empate sin goles ante un combinado africano. En ambos casos modificó varias posiciones del once y terminó encontrando soluciones, con título europeo y plata olímpica como recompensa.

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Luis de la Fuente. (Reuters/Brett Davis)

No siempre los cambios han sido masivos, eso sí: en la pasada Eurocopa, que España ganó arrancando con un contundente 3-0 ante Croacia, solo hubo un movimiento para el segundo partido, la entrada de Laporte por Nacho. Pero el debate va más allá de los nombres. De la Fuente debe decidir si insiste en el modelo que ha llevado a España a lograr 32 partidos invictos o adaptar el equipo a lo que plantea el rival para encontrar soluciones.

El propio técnico ha adelantado que “puede haber cambios”, pero que eso no significa que se “señale a nadie”. “Es fácil hablar después y siempre cambiarías cosas. Siempre, casi siempre, se cambiarían cosas”, reconoció. No obstante, España sigue siendo una de las máximas favoritas, pero mantener ese estatus empieza con una victoria en el próximo partido. Y ese es hoy contra Arabia Saudí.

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