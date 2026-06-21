Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

Los jugadores de Arabia celebran un gol ante Uruguay. (Paul Childs/Reuters)

La selección española afronta su partido en el Mundial 2026 este domingo ante Arabia Saudí. Los de Luis de la Fuente necesitan la victoria tras el fiasco que fue el partido ante Cabo Verde, donde no fueron capaces de pasar del 0-0 y mostraron todas sus costuras. El mayor zurcido fue la dificultad para hacer un gol y su poca capacidad para desatascar un partido ante un equipo cerrado atrás. Solo una victoria podría traerles cierta calma a la fase de grupos y les permitiría dibujar la clasificación para la siguiente ronda. La selección saudí ya consiguió el empate ante Uruguay y buscará repetir la gesta ante España.

Arabia es un país distinto, con mala prensa debido a sus agresiones contra los derechos humanos y muy dependiente de las reservas de petróleo que hay en su territorio. Pero, ¿cómo es a nivel deportivo? ¿Cómo de arraigado está el fútbol allí? ¿Qué estilo de juego tiene? David Pascual, preparador físico en una escuela de fútbol de alto rendimiento, atiende a Infobae para resolver estas dudas.

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Él llegó al país tras terminar el máster, impulsado por la necesidad de encontrar una salida laboral que le permitiera vivir, ya que en España necesitaba dos trabajos. Tuvo más opciones, pero la escuela de Arabia fue la única que le brindó ayuda para llevar a cabo el papeleo del visado y los trámites económicos. Nada más llegar se dio cuenta de una cosa: “La afición por el fútbol no es tan reciente. Lo que pasa es que las redes sociales no han llegado tanto allí y no se ve tanto desde fuera, pero cuando llegué, recuerdo ver mucho fútbol callejero”. Aunque explica que “no se le daba tanto bombo al fútbol hasta que llegó Cristiano Ronaldo”. En ese momento, la gente se volcó con la estrella portuguesa y con todos los jugadores destacados que fueron después. A la llegada de grandes jugadores se sumó el hecho de que el país empezó a invertir mucho en el fútbol.

El partido entre Arabia Saudí y Uruguay. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

“Lo que buscan es sacar la imagen del país al exterior. Buscan vivir no solo del petróleo, que se va a acabar, sino también de otro beneficio”. Fútbol, pádel, Fórmula 1, tenis: son algunos de los deportes elegidos por el país para mejorar (o ‘limpiar’) su imagen. “Tienen que hacerlo a base de dinero”, considera Pascual.

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Pero el fútbol en Arabia va más allá de una estrategia de Estado. Al igual que ocurre en España, se disfruta en las calles, entre amigos que quedan en una cafetería para ver un partido o en las pantallas que ponen en el exterior. “Hay mucha afición. Los estadios están siempre hasta arriba y por las calles ves gente con camisetas de los equipos”, asegura David.

“Nada más llegar, cuando decía que era europeo, empezaban a hablarme de fútbol porque ellos tienen mucho conocimiento, sobre todo del fútbol europeo, que al fin y al cabo siempre llama la atención”, recuerda. Es esa afición la que ha llevado al país a construir escuelas como aquella en la que trabaja David y hacer crecer el fútbol árabe, no solo a través de la llegada de grandes jugadores, sino también formando a los que un día serán los representantes de la selección nacional. “Para eso tienen que pasar por un proceso, el cual implica traer gente como nosotros, especializada de Europa, para que esta etapa de formación dentro de unos años gane profesionalidad y los jugadores puedan optar a las grandes ligas de Europa”.

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El partido entre Arabia Saudí y Uruguay. (Reuters/Sam Navarro)

Hace 30 años, las condiciones de entrenamiento en Arabia “no eran óptimas ni había personal cualificado”. “Esto es un proceso que va a tardar años, pero tienen los recursos para invertir. Dentro de unos años, no para el Mundial 2030 de España, pero para el de 2034 que se celebra allí, creo que van a estar compitiendo bastante bien”. La estrategia y el punto fuerte de los jugadores saudíes son la potencia y velocidad, que ya se trabajan desde que son niños en escuelas como Mahd Academy.

Arabia Saudí y el Mundial 2026

El Mundial 2026 es otra forma de mostrar al país. A lo largo de la historia, Arabia ha conseguido participar en siete ediciones, contando la presente. Hasta la fecha solo ha conseguido llegar a octavos de final una vez, en el Mundial de Estados Unidos en 1994, su debut en una cita mundialista. Desde entonces no han sido capaces de volver a tal estancia, aunque suman una gran gesta en su aventura en los Mundiales: ganaron a Argentina en el Mundial de Qatar de 2022 durante la fase de grupos. Una edición que acabó ganando la albiceleste, liderada por Messi. “Después de ese partido dieron fiesta nacional en el país. Fue su gran victoria”, explica David Pascual.

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Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1 - ES

De cara a la actual edición, considera: “Yo creo que tienen muchas posibilidades de pasar de la fase de grupos. Luego dependerá de con quién se crucen”. El Mundial 2026, el de mayor número de participantes hasta la fecha, cuenta con una ronda extra, los dieciseisavos. Un nuevo formato que hace más difícil que Arabia pueda superar su mejor marca hasta la fecha, aunque su estilo invita a pensar que cualquier cosa puede ocurrir. “Es un juego muy directo. Tienen jugadores muy verticales, de mucha potencia y mucha velocidad”, explica. Y añade: “Un equipo que deje espacios a la espalda con la defensa adelantada es el que mejor le viene a Arabia porque puede aprovechar esos huecos”.

Salem Al-Dawsari es una de las grandes amenazas para España porque “a nivel técnico es el mejor”. Será él un jugador a tener en cuenta para La Roja. Todavía no se conocen ni la estrategia ni la alineación de ninguna de las dos selecciones. Ahora, el grupo H está completamente abierto después de que los cuatro equipos firmaran un empate en su debut. Una victoria en el segundo duelo podría ser clave para asegurar la clasificación. Es con esa mentalidad con la que saltarán al terreno de juego España y Arabia este domingo.

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