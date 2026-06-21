España Deportes

De la Fuente y el dilema de arriesgar a Lamine

La decisión la tiene el seleccionador. ¿Arriesgar? ¿Medir los minutos? ¿Pensar en que lo dé todo ante Arabia aunque no esté para jugar los 90 minutos?

Guardar
Google icon
Soccer Football - Euro 2024 Qualifier - Group A - Spain v Cyprus - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - September 12, 2023 Spain's Lamine Yamal with coach Luis de la Fuente REUTERS/Marcelo Del Pozo
Soccer Football - Euro 2024 Qualifier - Group A - Spain v Cyprus - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - September 12, 2023 Spain's Lamine Yamal with coach Luis de la Fuente REUTERS/Marcelo Del Pozo

Desde Estados Unidos. Cuando hoy, sobre el mediodía de Atlanta, salgan los once de Luis de la Fuente al campo para buscar la victoria que brinde aire bajo un calor abrasador, todas las miradas irán hacia un jugador en especial: Lamine Yamal, la figura de este equipo y quien, ante el mal resultado del debut frente a Cabo Verde, se transformó en el posible salvador de España en esta Copa del Mundo.

Con 18 años, Lamine sabe que las cámaras, los fotógrafos, los teléfonos móviles lo buscan. El Mundial lo tiene como una de sus estrellas y lo asume, lo vive hasta sin presión. La estrella del FC Barcelona y de este seleccionado español confiesa que pasa varias horas en la concentración de Chattanooga jugando a su juego favorito en la Play, el Fortnite, y que ve partidos del Mundial, pero no todos. Y aunque quiere resignarse a la decisión final del míster para el trascendental partido de hoy, lleva varios días pensando que sí está para ser titular, que quiere ayudar a España desde el inicio.

PUBLICIDAD

Lamine ha confesado en las últimas horas, en una entrevista que brindó a La 1, que “no es el momento de jugar un partido entero”; pero no por ello no estará desde el inicio ante Arabia Saudí. Su presencia desde el comienzo del partido es imperiosa, necesaria ante la falta de creatividad en los últimos metros del campo que se advirtió frente a Cabo Verde.

Salvo cuando Pedri tuvo el balón, el equipo de De la Fuente careció de ideas claras, pero sobre todo de vértigo ofensivo, de alguien que rompa el molde, que abra la defensa rival con un movimiento. Y eso es lo que puede dar Lamine. Distinto en el uno para uno, regateador, su gran virtud es el engaño permanente, el freno, el cambio de ritmo. Virtudes fundamentales en el fútbol y sumamente necesarias en un equipo que ante Cabo Verde no tuvo sorpresa y fue monótono.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

La difícil decisión del seleccionador

Ya recuperado de su serio desgarro que lo afectó en los últimos partidos del Barcelona y que lo dejó dos meses sin fútbol, la figura del Barça se siente mejor, recuperado. Está alegre puertas adentro, sus compañeros lo ven bromear seguido, sobre todo junto a Nico Williams, otro jugador que De la Fuente necesita para la recuperación.

Mientras tanto, Lamine sigue pensando en escribir su propia historia, en marcar su primer gol, pero sin medirse con los 3 goles que ya marcó Messi, o con los 2 de Mbappé, de Haaland o de Vinicius. Sigue creyendo en sus condiciones y se reconoce capaz de anotar en la portería rival o de asistir a Oyarzabal.

La decisión la tiene el seleccionador. ¿Arriesgar? ¿Medir los minutos? ¿Pensar en que Lamine lo dé todo ante Arabia aunque, como el jugador dice, no esté para jugar los 90? ¿O dejar la responsabilidad en otros y esperar que esté a pleno frente a Uruguay? No es tiempo de dudas. Un mal resultado podría complicar seriamente la clasificación y un Mundial no es para tibios, porque un movimiento en falso te expulsa, te lleva al aeropuerto con vistas a Madrid.

Lamine está para jugar desde el inicio y debe jugar la mayor cantidad de minutos posibles. En él y en su talento estará la alegría de España esta tarde de domingo. Porque, si bien este equipo no es Laminedependiente, los buenos, los distintos tienen que estar siempre en el campo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección española Mundial 2026Luis de la FuenteLamine YamalFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

David Pascual, preparador físico en Arabia Saudí, explica a ‘Infobae’ cómo se vive el fútbol en el país saudí, cómo ha crecido en los últimos años y cómo es su selección

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

Los de Luis de la Fuente no fueron capaces de pasar del empate ante Cabo Verde en su debut en la cita mundialista

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

El Mundial 2026 no ha empezado de la mejor manera para la selección española, una de las máximas favoritas al título

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

El muro de Eloy Room da a Curazao su primer punto en el Mundial 2026 y obliga a Ecuador a ganar a Alemania: el resumen y las mejores paradas, en vídeo

El guardameta curazoleño fue la figura del partido con intervenciones clave ante el asedio ecuatoriano

El muro de Eloy Room da a Curazao su primer punto en el Mundial 2026 y obliga a Ecuador a ganar a Alemania: el resumen y las mejores paradas, en vídeo

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

El equipo de Nagelsmann resolvió un partido complejo en Toronto y quedó a un paso de la clasificación, aunque dejó dudas en su rendimiento defensivo

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

ECONOMÍA

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

DEPORTES

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde

El muro de Eloy Room da a Curazao su primer punto en el Mundial 2026 y obliga a Ecuador a ganar a Alemania: el resumen y las mejores paradas, en vídeo

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo