Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Mikel Oyarzabal de España en acción con Sidny Lopes Cabral y Diney Borges de Cabo Verde. (REUTERS/Claudia Greco)

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este domingo, 21 de junio, repleta de encuentros decisivos para las selecciones. Durante el día y la madrugada de hoy se podrán ver varios partidos, aunque no todos estarán disponibles en abierto. En España, los derechos de retransmisión del torneo se reparten entre RTVE y DAZN, que ofrecen diferentes opciones para seguir la competición que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras que desde la plataforma DAZN se podrá seguir la totalidad de los encuentros del Mundial, RTVE dispone únicamente de algunos partidos. Entre ellos se encuentran todos aquellos en los que juega La Roja y algunos de los encuentros más destacados de cada jornada.

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España busca su primera victoria en el Mundial

El encuentro que podrá verse en abierto este domingo será el España-Arabia Saudí, que corresponde a la segunda jornada del Grupo H. El partido comenzará a las 18.00 hora peninsular y se disputará en el Estadio de Atlanta. Los españoles podrán seguirlo tanto a través de DAZN como de forma gratuita en La 1 de RTVE.

La selección dirigida por Luis de la Fuente necesita sumar una victoria que le permita encarar con mayores garantías la recta final de la fase de grupos. Y es que España llega a esta cita después de no haber conseguido el triunfo en su estreno mundialista, por lo que el duelo frente a Arabia Saudí adquiere especial importancia. Aunque todavía no es un partido definitivo, sí puede marcar buena parte de las opciones de clasificación de la selección española para las rondas eliminatorias.

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Sobre el papel, La Roja parte como favorita ante el conjunto saudí, pero la igualdad mostrada en los primeros partidos del grupo obliga a no confiarse. Además, la presión por conseguir los tres puntos podría convertir el choque en uno de los más intensos de la jornada.

Lamine Yamal y Nico Williams, de la selección española, durante el entrenamiento. (REUTERS/Kacper Pempel)

Bélgica, Uruguay y Egipto buscan dar un paso hacia octavos

Además del encuentro de España, el calendario del Mundial 2026 incluye otros tres enfrentamientos que podrán seguirse exclusivamente a través de DAZN.

El segundo partido del día enfrentará a Bélgica e Irán a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Los Ángeles. El encuentro corresponde al Grupo G y llega en un contexto de máxima igualdad. La selección belga no logró pasar del empate en su debut mundialista, al igual que Irán, que también arrancó el torneo con un reparto de puntos.

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Los europeos parten como favoritos por calidad y experiencia internacional, aunque el conjunto asiático ya ha demostrado en anteriores competiciones su capacidad para competir frente a selecciones de mayor prestigio.

Después, la actividad continúa ya de madrugada. A las 00:00 horas del lunes 22 de junio se disputará el Uruguay-Cabo Verde, correspondiente también al Grupo H, el mismo en el que compite España.

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El encuentro tendrá lugar en Miami y puede ser determinante para la clasificación final del grupo. Uruguay necesita una victoria después de haber comenzado el campeonato sin lograr los tres puntos, mientras que Cabo Verde busca seguir sorprendiendo y mantener vivo el sueño de avanzar a la siguiente ronda. Y lo que ocurra en este partido tendrá una influencia directa en las opciones de España.

Mundial 2026 - Arabia Saudita 1 - Uruguay 1 - ES

Por último, la jornada concluirá con el enfrentamiento entre Nueva Zelanda y Egipto, programado para las 3:00 horas de la madrugada del lunes. El choque se celebrará en el BC Place de Vancouver y cerrará la segunda fecha del Grupo G.

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Al igual que sucede en el otro partido del grupo, ambos equipos afrontan el encuentro después de haber empatado en su estreno mundialista. Y la necesidad de conseguir una victoria es máxima para dos selecciones que aspiran a mantenerse en la pelea por las plazas que dan acceso a las eliminatorias.

Horarios de los partidos del Mundial de hoy, domingo 21 de junio

España - Arabia Saudí: 18:00 horas. Estadio de Atlanta. Se puede ver en La 1 y DAZN.

Bélgica - Irán: 21:00 horas. Estadio de Los Ángeles. Exclusivo de DAZN.

Uruguay - Cabo Verde: 00:00 horas (madrugada del lunes 22). Estadio de Miami. Exclusivo de DAZN.

Nueva Zelanda - Egipto: 03:00 horas (madrugada del lunes 22). BC Place de Vancouver. Exclusivo de DAZN.